メルヴィータ×アドベントカレンダー♡ホリデー限定コフレ登場！

2025年11月5日発売、メルヴィータのホリデーコレクションは、自然とサイエンスを融合したオーガニックスキンケアが満載♡NeRoLi herb監修のブレンドハーブティーと「習慣ブック」がセットになった7日間のアドベントカレンダー（税込7,920円）をはじめ、アルガンを中心とした限定コフレやミニコフレが勢揃い。自分へのご褒美や大切な人への贈り物にも最適なラインナップです♪

7日間のアドベントカレンダーで植物の恵みを



アドベントカレンダー（税込7,920円）は、ビオオイル アルガンオイルやネクターデルミエール オイルウォーター、ソルスデローズ エッセンスローションなど7種類のスキンケアアイテムを7日間で楽しめます♡

NeRoLi herbのブレンドハーブティー「めぐりブレンド」と「習慣ブック」がセットで、内側と外側の両方から自然の力を感じられる特別な時間をお届け。

コスメキッチン有楽町店リニューアル♡豪華キット＆限定イベントをチェック

アルガン ビオアクティブ限定コフレで贅沢ケア



アルガン ビオアクティブ スペシャルキット

おやすみブレンド

アルガン ビオアクティブ 3STEPキット

インナービューティブレンド

アルガン ビオアクティブ スペシャルキット（税込30,910円）や3STEPキット（税込19,910円）は、発酵アルガン配合のセラム・クリーム・アイクリームに加え、NeRoLi herbのブレンドハーブティー付き♡

内側から輝くような美しさを目指せる、ホリデー限定コフレです。

リップ＆ハンド、ボディケアのミニコフレも



ザクロハンド＆リップ

ハニーハンド＆リップ

ローズハンド＆リップ

ロルベジタル キット

ローズ・ザクロ・ハニーのハンド＆リップセット（税込3,300～3,740円）や、ロルベジタルのボディケアキット（税込13,200円）は、ホリデー限定のオーガンジーショッパー入りでプレゼントにもぴったり♪

ローズブーケ 2025ホリデー（公式オンラインストア・一部オンラインショップ限定）

乾燥しやすい冬に、自分や大切な人を優しく包み込むケアタイムを楽しめます。

メルヴィータで迎える特別なホリデー



11月5日発売のメルヴィータ2025ホリデーコレクションは、アドベントカレンダーやアルガン ビオアクティブ限定コフレ、ミニコフレなど、贅沢なラインナップが揃います♡

植物の力で自分本来のリズムを取り戻す特別な時間を、内側と外側から存分に楽しんでください♪

この機会にぜひ、チェックしてみてください。自分を労ることで、リフレッシュできますよ。