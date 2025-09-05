Image: Samsung

ドイツで開催中（9/5から9/9）の国際コンシューマ･エレクトロニクス展（IFA）にて、Samsungがスマートフォンの新モデル「Galaxy S25 FE」を発表しました。

FEはFun Editionの意味で、フラッグシップ端末からスペックと価格を下げた手に取りやすいモデルです。

現時点では、グローバル発表のみで日本での展開は未定。

基本モデルから150ドル安い

Galaxy S25 FEは、今年頭にリリースされたGalaxy S25シリーズの基本モデル、Galaxy S25をベースにした端末。Galaxy S25が800ドルスタート（日本では12万9000円から）だったのに対し、Galaxy S25 FEは150ドル安い650ドル（約9万6000円）。

価格差はそのままスペック差となります。搭載されているチップが、Galaxy S25のSnapdragon 8 Eliteから少しパワーが弱まり、Exynos 2400。メモリも12GBではなく、8GB。カメラも望遠が10MPではなく、8MP。

一方で、ディスプレイサイズは同じ6.7インチ。望遠以外のカメラは、メインの50MPとウルトラワイドの12MP、セルフィーカメラの12MPも同じ。バッテリーも同じ4,900mAh。ワイヤレス充電は対応するも、Qi2は非対応。カラバリは4色、Icyblue（薄い水色）・Jetblack（黒）・ Navy（紺）・White（白）。

スペック表の上では明確に差があるものの、この差をどう感じるかはユーザー個人のスマホの使い方しだい。SamsungのFEモデル、GoogleのPixel aモデルのように、「これでいい・これがいい」スマホは昨今人気です。

Source: Samsung