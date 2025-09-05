外付けキーボードを買うか迷っています。正直どれくらいメリットがありますか？【パソコンのプロが解説】
【表】パソコンは何年で買い替え？ 家電の寿命一覧
「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が、外付けキーボードを導入するメリットや選び方について解説していきます。
（今回の質問）
外付けキーボードを買うか迷っています。正直どれくらいメリットがありますか？
（回答）
ノートパソコンを自宅や事務所などの定位置で使う場合、外付けキーボードの方が使い勝手がよいので、導入をお勧めします。特にキーボード入力が多い方は、自分好みのキーボードとノートパソコンを組み合わせて使いましょう。
【表】パソコンは何年で買い替え？ 家電の寿命一覧
キーボード入力を多用する人は導入がおすすめですノートパソコンは1台あればコンピューターの主要な機能が使える便利な機器ですが、キーボードは薄く小型になっていることが多く、必ずしも使い勝手がよいとは言えません。各社、さまざまな努力をしていますが、本体薄型化のために、押すときのストロークは浅くなってしまっています。そのため、使い勝手のよいキーボードのノートパソコンでも、高品質な外付けキーボードには敵いません。
キーボード入力を多用する人なら、自宅や事務所など、普段ノートパソコンを使う場所用に、自分のお気に入りの外付けキーボードを用意していつでも使えるようにしましょう。普段ノートパソコンを使う場所で、ノートパソコンを設置して、そこで外付けキーボードを使うだけなので、手間もかかりません。
外付けキーボードの選び方は？外付けキーボードは、お得な製品から、配列、キーボードストロークにこだわった高級製品など多くの製品があります。ノートパソコンで使う場合、配列などの前に、まずは接続方式に注目しましょう。接続にはBluetoothやUSBなどが利用できますが、ノートパソコンの場合はケーブルや専用ドングルが不要なBluetooth接続が便利です。
Bluetooth接続ならケーブルが不要なので、ノートパソコンの近くにキーボードを置けばそのまま使えてキーボード入力の効率が上がります。バッテリー駆動時間も長いので、毎回電源操作の必要もなく、電源は入れっぱなしで問題ないです。
使用するメリットは使い勝手だけではない外付けキーボードを使うメリットは使い勝手だけではありません。組み合わせて使用すると、パソコン本体の位置はユーザーからは少し離れます。このため、飲み物をこぼすとか、キーボードの隙間にゴミが挟まるような、キーボード関連の不具合の減少が期待できます。
唯一の欠点があるとすれば、現時点でノートパソコンのタッチパッドをよく使用している場合、距離が離れてしまう点かもしれません。
この記事の筆者：上倉 賢
PC（パソコン）のニュースサイトがほとんどなかった10数年以上も前から、個人でノートパソコンに関する情報をWebで発信し続けている。それをきっかけに、現在はノートパソコン専門ライターとして活躍。新聞や雑誌などでもノートパソコン選びの執筆を行っている。
(文:上倉 賢)