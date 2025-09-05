【願い】横田めぐみさん拉致から48年 クラスメイトとの再会を信じて《新潟》
北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさん。大切な友人との再会を信じて同級生たちが救出活動を続けています。一緒に過ごした思い出と決して忘れることのできない喪失感。再会の願いを桜の苗木に託します。
「ここは本当に昔から街並みが変わらない」
寄居中学校の同級生、池田正樹さんと小栗武さんです。
「このあたり？」
「そこですね」
「警察犬が追えなくなったというのがあそこの止まれのT文路」
ここは楽しい思い出と悲しい記憶が刻まれた場所です。
池田正樹さん
「山側の方に日銀のテニスコートがあって、めぐみさんがおとうさんに『使っていい』と確認して、めぐみさんがいの一番に塀を乗り越えて、そんなやんちゃな部分もありました」
同級生の横田めぐみさん。
1976年、新潟小学校の2月期、6年3組に転校してきました。
小栗武さん
「授業のときに同じ班のグループ学習のときのイメージが強いので大人びているし笑顔もすごく優しい笑顔の女の子」
進学した寄居中学校でも一緒に過ごせるものだと思っていました。
しかし、1977年11月16日の朝。
池田正樹さん
「担任の先生が朝なかなか来なくて遅れてきて、横田がいなくなったって」
その前日の11月15日。
部活動を終えためぐみさんは下校途中、自宅まであとわずかな場所で北朝鮮に拉致されました。
笑顔で周りを明るく照らした同級生はその後、拉致被害者の象徴としてその名を呼ばれるようになりました。
めぐみさんの拉致現場からほど近い場所にある新潟青陵高校。
高校の教師である小栗さんはいま、ここで教壇に立っています。
青陵高校では今年度、拉致問題についての学習を続けていてこの日、同級生の池田さんを招きました。
3年生を前に池田さんはめぐみさんとの思い出から語り始めました。
池田正樹さん
「シーンとなる時間があるとわざとおもしろい話を提供して友達を笑わせてその笑顔をみて、自分も喜ぶそんな優しい少女でした。寄居中学校の前庭の桜の木の前の写真です。同じバドミントン部でめぐみさんはこの日部活してなかったんですが、私は部活の帰りにこの脇を通って、若かりし日の滋お父さんが楽しそうに撮っていました。48年もたってしまって朽ちてました」
ことしの春。
池田さんと小栗さんは、ほかの同級生たちと寄居中学校に桜の苗木を植えました
苗木の数は合わせて5本。めぐみさんと両親、弟たちの5人の再会を願って・・
池田正樹さん
「日本国にもっと本気になってほしいと思います。以上ですありがとうございました」
生徒代表
「横田めぐみさんのためにたくさんの人が関わっていることを知りました。関心を持つことと拉致問題を忘れないことが大切だと感じました」
めぐみさんの拉致からことしで48年。中学生だった同級生たちも還暦を迎えました。
池田正樹さん
「拉致されたころ早紀江さん、滋さんは40代なんですよ。その年を僕たちはとっくに超えてしまって還暦を超えてしまってめぐみさんとともに、早急な帰国、取り戻すという日を早く」
小栗武さん
「めぐみさんのためにももっと今まで以上にできることをやっていかなきゃなという思いがきょうは強くなりました」
寄居中学校に植えられた桜の苗木。
日差しを浴びて葉を広げています。
大切な友人との再会を信じて…同級生たちはチャリティーコンサートを10月4日に開きます。