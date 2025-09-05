¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ó¡©¡×à¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥5¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¿¤Þ¤²¤¿¡×
¡¡À¼Í¥¤Î°æ¾å´îµ×»Ò¤¬X¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡¢¹ë²Ú¤Êà¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥5¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬SNS¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖTurkey!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÀï¹ñ»þÂåà¸ÍÁÒ²È5»ÐËåá¤Î»°½÷¡Ö·æÎ¤(¤¹¤°¤ê)¡×¤ò±é¤¸¤ë°æ¾å¤Ï¡Ö¼çÂê²Î¤Î¡Ø¥Ò¥ã¥¯¥Ë¥Á¥½¥¦¡Ù¤ò¡¢Æü郄¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¡¢³§¸ýÍµ»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢º´µ×´Ö¥ì¥¤¤Á¤ã¤ó¡¢°ËÆ£Èþµª¤µ¤ó¤ÎÀï¹ñ»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢»ÐËåÌò¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¢¥Ë¥á9ÏÃ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢5¿Í¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡à¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥á¤¬Â·¤Ã¤¿5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¤ª»ÐÍÍÀ¼¤È¸À¤¨¤Ð¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤éµó¤²¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö´ñÀ×Åª¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£