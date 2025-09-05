公開3日間の興行収入が2025年の実写映画の中で1位を記録した注目映画『８番出口』（全国東宝系にて公開中）。主演そして脚本にも携わった二宮和也さん（42）と監督の川村元気さん（46）にインタビューを行い、主演のオファー理由や制作の裏側などを聞きました。また、二宮さんは来年の活動についても語りました。

映画は、地下鉄の駅を舞台に、無限にループする地下通路に閉じ込められたプレーヤーが、様々な“異変”に恐怖しながら8番出口を目指すゲームを実写化した作品。無限にループする地下通路で8番出口を目指す主人公・迷う男を二宮さんが演じています。

■“未定”ばかりの企画書だった 二宮「よく受けたなと思って（笑）」

――主演のオファーをいただいたときの気持ちを教えてください。

二宮：話があるって言われて呼ばれて行ったら、「これ知ってる？」みたいになって。知ってたのでああ知ってるって、「これ映画化しようと思うんだよね」みたいなことがあって。で、きのうかおとといぐらいに部屋を掃除していたら、『８番出口』の企画書が出てきて。今改めて見ると俺マジこの企画書読んでよく受けたなと思って（笑）

川村監督：ダメ？

二宮：何にも決まってなくて本当に。いわゆるこの映画が持ってる思想みたいなものをテキストとしては落としてくれてるんですけど。出る人もなんか一応、二宮和也に予定してますみたいなのがある以外は、もうなんか未定とか、未定、未定、オーディション未定みたいな感じで。すごいなと思って。でも、本当に企画書を読んで、いい企画だからとか、企画が良くないからとかっていう判断基準ももちろんあるにせよ、僕はそれこそ（川村）元気さんとずっと一緒にやってみたかったっていうのもあったので。

■“二宮和也がプレイしているゲームを見る” 新しい映画体験

――川村監督が、二宮さんに主演のオファーをした理由を教えてください。

川村監督：今回、やっぱりゲームの映画化なわけですけど。単純なゲームの映画化じゃなくて、ゲームと映画の境界線が曖昧な、新しい映画体験みたいなのを作りたいというふうに思っていて。何のこっちゃじゃないですか。でも、ゲームをやり込んでいる人ならその意味が分かるんじゃないかな。つまり、ある時はプレーヤーとしてその観客もその映画を楽しめる。ある時はゲーム実況を見ているように、“二宮くんがプレイしているゲームを見る”みたいな気分で楽しめるみたいな。ゲームのリテラシーが高い、しかもすごく繊細な芝居が上手みたいなところでいうと、彼しか思い当たらなかったんで。最初からもう決め打ちでお願いしに行って。そんな中、だいぶ頑張った企画書だったはずなんですけど。

二宮：確かに企画書には僕の名前しかなかった（笑）

■脚本にも携わった二宮さん 得たものは？

――二宮さんが脚本にも携わられていますが、今回が初めてですか？

二宮：そうですね。現場でいろんなアイデア出しみたいなのは、違う現場でももちろんあったんですけど。それを最初からやらせていただくっていうことは初めてでしたし、“脚本協力”で名前出したらって言ってくれたのが元気さんだったし。ちゃんとした立ち位置に立ってやるっていうのも初めてでしたね。

――実際に挑戦してみて、難しかったところはありますか？

二宮：制作側の一生懸命作っている時間っていうのを感じることができたっていうのは大きかったですね。僕は結構、現場に行って感覚的にこっちかもしれないみたいな感じで、台本とはちょっと違うことをやる日もあったりするんですよ、違う現場で。そんなことやられたらめちゃくちゃ悲しいだろうなと思いました（笑）。

最初から違う形で脚本として入ってたとしたら、“変えられたら、すげー悲しんだけど”みたいなことにはなりそうだなっていうぐらい、やっぱほんとみんな寝ないで考えてるし、なんなら寝てても（川村監督は）夢に出てくるぐらいなんで。その熱量として感じることができたっていうのは、作品とはまたちょっと違ったところの気づきとしてはすごく勉強になりましたね。

■人生で“引き返したくなった”ことは？

――映画には、“異変を感じたら引き返す”という内容がありますが、これまでの人生で引き返したくなったことはありますか？

二宮：遅刻かな。若い頃に遅刻することがあって、僕若い時って割りとベテランの方々と一緒にいることが多かったんですよ。自分が一番小さい子で。いろんな大御所を1時間以上待たせるっていう（笑）

川村監督：それは気まずい。

二宮：そうなんですよ。学生たちの（作品の）なかで遅れるのとは、またちょっと意味合いが違くて。みんな待ってるみたいな、あれは引き返したくなりましたね。（セリフを）かみまくりです（笑）



■来年はどんな年にしたい？「（嵐）5人が踊って歌っている姿というのは僕も見たい」

――二宮さんにとって、来年はどんな年にしていきたいですか？

二宮：来年ですか。来年はでも、ゆっくりしたいなというふうに思ってますね。やることやってっていうのはもちろんありますけども。とにかく、本当に僕はもう一年一年、毎年毎年、最後の最後までちゃんと満足いくような生活ができれば、来年はまたいい年になるだろうというふうに思っているので。あまり先のことを考えずに、今年ちゃんと一生懸命生活して、来たる来年に向けて、何が起こってもいいように。

来年は本当にグループの活動もあるし、不規則なことが起こるだろうなというのは感じているので。それが本当に自分の生活にちゃんとフィットできるかということを頭の体操レベルでしながら、僕も本当に（嵐）5人が踊って歌っている姿というのは僕も見たいので、それをちゃんと実現できるべくケガとか病気に気をつけます（笑）