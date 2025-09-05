µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡Ö´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Á³¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÈÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¥¹¥é¡¼¾Î¤¨¤ë¡¡1¼ºÅÀ´°Åê¤â4ÇÔÌÜ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í0¡½1ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï8²ó¤ò85µå¤Î¾Ê¥¨¥ÍÅêµå¤Ç2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Èº£µ¨½é´°Åê¡£¤À¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤Æº£µ¨4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦Ìø¤È¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÅê¼êÀï¡£¤À¤¬¡¢0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿5²ó¤À¤Ã¤¿¡£5²ó1»à¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç14¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿5ÈÖ¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿½é°ÂÂÇ¤¬±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à12¹æ¥½¥í¡£51µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÃæÆüÀï18¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆµÊ¤·¤¿¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÈïÃÆ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡Ê9²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ100µåÌ¤Ëþ¤Ç´°Éõ¡ËÃ£À®¤Î²ÄÇ½À¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¼«¿È¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Åê¤²¤¿´¶¤¸¤â¾õÂÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤¢¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌµÇ°¤Î°ìµå¤ò²ù¤ä¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Á³¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ï¤¢¤ÎÊÕ¤Î¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ä¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¡Ä¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯Åê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿¤óÃæ¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤¤ÂÇ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¡¢ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»³ºê¤Î´°Åê¤Ï2024Ç¯5·î7ÆüÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Î´°Éõ¾¡Íø°ÊÍè486Æü¤Ö¤ê¥×¥í5ÅÙÌÜ¤Ç¡¢º£µ¨½é¡£¥Á¡¼¥à¤Î´°Åê¤Ï5·î23Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¥×¥í½é´°Åê½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÖÀ±°ÊÍè¡¢º£µ¨2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêµåÆâÍÆ¤Ï8²ó¤ÇÂÇ¼Ô27¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ85µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£6»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Î1¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï151¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£