◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―１広島（５日・甲子園）

阪神・藤川球児監督は、投打がかみ合っての連勝に充実感を漂わせた。「本当に今日は充実したゲーム内容といいますか、継投もスムーズにいきましたし、木浪も久しぶりに（試合に）出て、いい一本が出て。リズムが非常に良かったと思います」。

初回に先制されたが、すぐさま森下が同点打。大山が満塁弾を放つなど一挙６得点で逆転した。指揮官は主砲の一発に「月がきれいだなと思いましたね。今日夕方、甲子園は虹も出ていたようで、そのあたりで運が向かないかなと思っていたんですけど、打った瞬間パッとみたら月がきれいでしたね。素晴らしいホームランでした」とたたえた。

先発・大竹は６回１失点で７勝目。「また彼も仕切り直し。もう１イニングの猶予は次回にと。１つずつまたハードルを越えていかなければいけないというところでは、また次の登板に期待したいし。まだまだ、落ち着かない状態で戦ってもらいたい」と評価した。 マジックは１つ減って「３」。最短で７日にも甲子園で宙を舞う。「本音はこのままずっと（マジック）３とか２のままいかないかなと。非常に幸せな時間、少し早いかなというのが本音なんですけど、贅沢は言えない」と明かしつつ「また寝て起きたらですね、今日また戦うぞという気持ちに変わってますから」と前を見た。