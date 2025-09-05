シンガーソングライターの原田真二が、5日放送のラジオ関西『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』にゲスト出演し、反戦や平和について歌い続けている思いを明かしました。

テーマは反戦、平和。原田真二がゲストに登場しました

今回の原田の出演は、同番組が戦後80年を記念して美空ひばり『一本の鉛筆』など反戦歌特集をした8月15日放送回の反響があったことによるもの。番組パーソナリティーの中将タカノリ（シンガーソングライター・音楽評論家）、橋本菜津美（シンガーソングライター、インフルエンサー）と語り合いました。

同番組で原田の楽曲を知りファンになったという橋本は、早速、「『タイム・トラベル』（1978）という曲を聴いて衝撃を受けました。構成と言い歌詞、メロディーと言い他にない斬新さ。どんな経緯で作られた曲なのでしょうか」と質問。

これに対して原田は、「この曲は松本（隆）さんの歌詞が先に来たんですよ。情景の浮かぶ画期的な歌詞だなと思い、メロディーもそれに合うよう組曲のごとく構成しました」と当時を振り返りました。

現在、ミュージシャンと並行し、自ら理事長を務めるNPO法人ジェントルアースでも活動している原田。社会問題にも積極的に取り組み、ことあるごとに反戦、平和について訴えかけています。

「デビュー曲『てぃーんず・ぶるーす』ももともと、『君の世代へ』というメッセージ性の強い別の歌詞でした。僕が10代の頃は暴走族が社会問題になっていたんですが、同世代の彼らに対して『自分勝手にバイクで突っ走ることが我々のより良い未来につながるんだろうか』と呼びかける内容。ポップなワードも使われていたんですが、ちょっとハードすぎるということで松本隆さんの歌詞に変えることになりました。原曲とは全然違う内容になってしまったけど、代わりに反抗の象徴である"ジェームス・ディーン"という言葉を使うことで、僕の思いを反映してくれました」（原田）

原田がそういった思いを持つようになったのは、原爆の被害を受けた広島市に生まれ育ったからだといいます。



「広島で育つと夏休み前に必ず原爆やその後の被爆の惨状について学校で学習するんです。原爆が投下された8月6日は街中が慰霊ムードになりますし、自然と反戦や平和について考えるようになります。なので上京後、他の地方出身の人たちとの意識のギャップには驚かされました」（原田）



8月3日に広島市の平和記念公園で『広島ワールドピースコンサート2025』を開催した原田。毎年行う同イベントへの思いについては、次のように述べます。

「 我々が伝えたいのは非暴力、話し合いで解決できる世の中にしようということ。『広島ワールドピースコンサート』では広島の原爆の映像を背景に、字幕も入れて世界にメッセージを発信しています」（原田）

中将からは「今、僕が41歳、菜津美ちゃんが32歳ですが、我々の世代までは学校の平和教育の影響もあり、平和とはなにより尊重すべきものだという意識がありました。ですが今、政治家にしろミュージシャンにしろその前提を覆すような発言をする人が多い。危機感を感じています」という感想も。

原田は、「よく"日本は平和ボケしている"というような言い方をされますが、そうではない。唯一の原爆被害国であり戦争加害国でもある日本は反戦、平和について発信する義務と権利があると思います。今ウクライナやガザでおこなわれているような悲劇について、日本がなぜ声をあげないのかというもどかしさがあります」と現状への葛藤があることを明かしました。

番組では、原田の最新シングル『PEACE-平和の千羽鶴』（2023）も紹介。これは、原田が同世代のシンガーソングライター・永井龍雲と共作した楽曲です。



「ロシアがウクライナに侵攻するという事件を受け、平和への思いで共鳴した永井さんと共作しました。"願いをとどけておくれ 人が人を殺すことが けしてけしてないように"…永井さんのこの強い詞が今の時期には必要だなと思います」と、原田。

パーソナリティー陣も「平和についてもう一度考えたいなと思いました」（橋本）、「先輩たちがこういうメッセージを発信してくれていることに勇気づけられます」（中将）と意をともにしていました。

ラジオ関西「中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス」収録風景

昭和の音楽、カルチャーを紹介するというテーマながら、より良い社会への思いを語ることの多い同番組。戦後80年のこのタイミングにふさわしいゲストとのトークは大きな盛り上がりのうちに幕を閉じました。



なお、原田は、9月11日（木）に神戸チキンジョージ（神戸市中央区）で行われる45周年記念ライブに出演。阪神・淡路大震災30周年の節目に、慣れ親しんだ神戸の人々に音楽で思いを伝える予定です。