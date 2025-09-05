ユニクロ、梅田に「西日本最大の店舗」誕生決定 LINKS UMEDA店→グローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」
ユニクロは5日、大阪・梅田に新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」を10月24日オープンすると発表した。「ユニクロ LINKS UMEDA店」を増床し、西日本最大の店舗となる。
【画像】ユニクロ「UNIQLO UNIFORM」事業活用イメージ
大阪・梅田のうめきた地区（大阪駅北地区）は再開発が進み、世界中から人々が訪れる、国際的な交流拠点となることが期待されている。その世界からの玄関口に、新たなLifeWearのショーケースとして、ユニクロのグローバル旗艦店が登場する。
「関西、そして世界中から多くの人々がつどい、にぎわい、交流するうめきた地区に、最新・最旬・最高の売場と商品、サービスをご用意します。大阪・梅田が持つ魅力を世界中に情報発信し、世界中のお客様に最も支持されるグローバル旗艦店を目指してまいりますので、ご期待ください」とコメントした。
店舗名：UNIQLO UMEDA
オープン日：2025年10月24日（金）予定
住所：大阪府大阪市北区大深町1番1号 LINKS UMEDA 1・2階
売場面積：約1300坪
取扱商品：メンズ、ウィメンズ、キッズ、ベビー
