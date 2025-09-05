◇プロ野球セ・リーグ DeNA7-6ヤクルト(5日、横浜スタジアム)

DeNAがヤクルトとのシーソーゲームを制し、3連戦初戦に勝利。2位の巨人にゲーム差0.5で猛追します。

打線は、2回に相手先発の高梨裕稔投手のワイルドピッチで先制すると、同点に追いつかれた3回裏の攻撃で桑原将志選手のショートゴロの間に1点勝ち越します。

しかしDeNA先発のジャクソン投手が4回に連打を浴び、1アウト2・3塁のピンチを招くと、濱田太貴選手にタイムリーを打たれ、2-3と逆転を許します。

それでも打線は、6回に力投する高梨投手に襲いかかり、2アウトから4番・筒香嘉智選手がレフトスタンドへ15号同点ソロを放ちます。

さらに5番・山本祐大選手もヒット、6番・度会隆輝選手も四球を選び、1、2塁とチャンスを拡大すると、ここでマウンドに上がった2番手の矢崎拓也投手と対峙したのは、代打オースティン選手。フルカウントから7球目に投じられたフォークをうまくとらえ、センター前にタイムリー。DeNAが再び勝ち越しに成功しました。

7回にも3点を追加したDeNAでしたが、5番手の入江大生投手が四球とヒットで1アウト1・2塁とピンチを背負うと、打席には村上宗隆選手。前々日に1発、前日に2発とホームランを量産している村上選手に対し入江投手はストレートで勝負するも振り抜かれ3ラン。1点差に迫られました。それでも、守護神・伊勢大夢投手が守りきり勝利しました。

DeNAは2位巨人に0.5差と詰め寄っています。