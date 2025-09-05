吉本興業に所属するお笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さんのSNSアカウントに不正にアクセスし乗っ取ったとして、男（32）が逮捕されました。

◇

アインシュタイン稲田直樹さんのXより

「僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました」

5日、公式Xでコメントを投稿した、吉本興業に所属するお笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さん。SNSのアカウントが不正にアクセスされ乗っ取られる被害があり、男が逮捕されました。

不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、職業不詳の久保智成容疑者（32）。警視庁によると、久保容疑者は、稲田さんの生年月日や氏名などからパスワードを推測。久保容疑者は去年7月、稲田さんのインスタグラムのアカウントに、16回にわたり不正にアクセスした疑いがもたれています。

調べに対し、久保容疑者は黙秘しているということです。

逮捕を受けて稲田さんは…。

「今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています。これからは同じことを繰り返さないよう、よりしっかりと対策して活動してまいります」

とコメントしています。