ボートレース住之江の「吹田市制85周年記念競走」は5日、12Rで優勝戦が行われ、折下寛法（51＝東京）がダッシュ5コースから捲り差しで突き抜けて1着。2015年6月24日の芦屋以来、実に約10年ぶりとなる通算18回目の優勝を飾った。住之江では5回目の優勝戦進出で初優勝。2着にインの田頭実、3着は6コースの金子萌が入り3連単＜5＞＜1＞＜6＞は6万6710円（78番人気）の高配決着となった。

久々の美酒に酔いしれたヒーローは「あの時も田頭さんと一緒だったんですよね（折下が4号艇で田頭は3号艇。レースは折下が4コースから捲り差しでV）」と当時を振り返った。

勝利のポイントは、4日目準優勝戦11R前のペラ調整。「いつもの形に変えました。乗りやすい形で正解でしたね」と好素性を誇る相棒の31号機の底力をさらに引き出して、歓喜の大金星につながった。

これで「ペラが合わせられなかった」住之江で初めてのVゴール。「ペラが合えば、どこでも行けそうですね」と語る76期生が、次走出場予定の福岡G3「アビスパ福岡杯」（21〜26日）で勢いに乗って存在感をアピールするか。