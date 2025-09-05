「吉本新喜劇座員総選挙2025」は5日、大阪ミナミのなんばグランド花月（NGK）で結果発表され、山田花子が初めて1位に輝いた。ガッツポーズした花子は「うれしい。まさか、座長を差し置いて1位とは。選挙のために動画を2つ作りました」と喜びを語った。

座長、座員93人が立候補。7月30日に始まった投票は8月29日に史上初の100万票を突破し、最終的には過去最多の110万票を超えた。22年の第1回から3連覇した座長のアキが殿堂入りし、今回は不参加。混戦が予想された4回目は山田花子が昨年の3位から1位に順位を上げた。

一方、座長の間寛平は昨年の11位から8位に。「3ランクアップ。うれしいなあ」と目を細めた。

得票上位25人と、この日の20〜50代の各世代ジャンケン大会を制した4人、さらに今年加入したばかりの「金の卵12個目オーディション」の座員から1人、殿堂入りしたアキの計31人が「吉本新喜劇まつり2025〜選ばれし30＋1の座員たち〜」（10月31日、NGK）に出演する。

上位25位

1位・山田花子

2位・島田珠代

3位・すっちー

4位・酒井藍

5位・清水けんじ

6位・五十嵐サキ

7位・小寺真理

8位・間寛平

9位・千葉公平

10位・吉田裕

11位・森田まりこ

12位・佐藤太一郎

13位・レイチェル

14位・西川忠志

15位・小林ゆう

16位・咲方響

17位・谷川友梨

18位・松浦真也

19位・安尾信乃助

20位・岡田直子

21位・信濃岳夫

22位・諸見里大介

23位・安井成史

24位・ケン

25位・高井俊彦

ジャンケン大会V

20代・生瀬行人

30代・新井崇史

40代・もじゃ吉田

50代・はじめ

金の卵・野呂桃花