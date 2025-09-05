若い女性のことはチヤホヤするくせに、年齢を重ねた女性には嫌味を言う男性っているようですが、年齢で差別したり態度を変えたりするのって最低ですよね。そんな男性にはストレートに反撃するのが効果的なようで……？ 今回は、若い女の子にデレデレする男性社員が後輩の女子社員に撃退された話をご紹介いたします。

「それってセクハラですか？」

「同僚の男性社員は若い女の子が好きで、新入社員や派遣の若い女の子が入ってくると、すぐにちょっかいを出すんです。でも私みたいなミドサーの女には『オバさんがいつまでも働いてると若い子が萎縮しますよ？』『この歳まで独り身で寂しくないんですか？』と失礼な発言ばかりしてくるんですよね。

ある日、その同僚が後輩の女の子に『今日飲みに行かない？』と誘ったら『すみません、2人きりは無理です』とはっきり断られていました。よく言った、と心の中で思っていたら『え、まじ？ 彼氏いるとか？』と懲りずにアプローチしていて。すると後輩が『それってセクハラですか？』と言い返していて、聞いている私がスカッとしましたね！」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 女性を年齢で差別する男性っていますよね……。ビシッと言い返した後輩は立派です！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。