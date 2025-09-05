俳優の岡田将生さん（36）が現地時間4日、イタリアで開催中の第82回ベネチア国際映画祭の公式記者会見に、芦田愛菜さん（21）、細田守監督とともに登場しました。海外メディアからの関心の高さに喜びを語りました。

アウト・オブ・コンペティション部門に選出された、細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）。父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語で、芦田さんは中世の王女・スカーレット、岡田さんは、旅をともにする現代の日本人看護師・聖（ひじり）の声を担当しています。

映画の公式上映を前にプレスカンファレンス（公式記者会見）とフォトコールに臨んだ岡田さん。本作での役作りについて聞かれた岡田さんは「（過去に）演劇でシェイクスピアをやったり、看護師の役を演じていたので、“聖”という役に関しては、自分の体に染み込んでいる状態でした。スカーレットに対する気持ちであったり、時間であったり、そういう部分を大切にしようと演じました」と語りました。

また、世界中から100人以上のメディア記者や報道関係者が集まった今回の記者会見。岡田さんは参加した感想について「映画を気に入ってくださったからこその愛のある質問が多かったと思いましたし、監督のお話を聞けて僕もうれしかったです。とてもいい時間だったと思います」と海外メディアの熱量の高さに喜びを語りました。