¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ£°æ É÷¤¬¡¢9·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¸å9:00¡Á¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHachiko¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤ÏÇò¤¤°áÁõ¤Ë¹ë²Ú¤ÊÁõ¾þ¤òÇØÉé¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¥Î»¡£ÅÓÃæ¡¢¥«¥á¥é¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢Æ£°æ¤¬¹õ¤Î°áÁõ¤Ç½ÂÃ«¡¦¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÉÕ¶á¤È¤ß¤é¤ì¤ë²°³°¤Ë¸½¤ì¡¢¾è¤êÊª¤Î¾å¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ·Ñ±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÇØ·Ê¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤âÆ£°æ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö½ÂÃ«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤ÈMC¤Î¥¿¥â¥ê¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö½ÂÃ«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È±þÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤éµÞ¤¤¤Ç¤¦¤«¤¬¤¦¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤¦°ì¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î½ÂÃ«¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¡×¡ÖM¥¹¥Æ¤ÎÆ£°æÉ÷¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö½ÂÃ«¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï´Ñ¤ì¤¿¤ó¤À¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¶öÁ³ÊüÁ÷Ãæ¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ÃÏ°è¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÆ£°æÉ÷»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÃÏ¿ÌÍè¤Æ¿´Â¡¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
