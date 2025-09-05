漫才コンビ、ザ・ぼんちは５日に死去した橋幸夫さんに「世に出る時も、橋先輩のネタがぼんちを助けてくださった」と感謝した。

ぼんちおさむが、橋さんが「潮来笠」を歌唱する様子をモノマネ、「あれ〜？」と首をひねるギャグが大ヒットし、漫才ブームをけん引した。おさむは「橋幸夫さん、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。漫才ブームのきっかけを橋さんのモノマネで作る事が出来ました」と礼を述べた。

まさとと開いた１９８１年の日本武道館でのコンサートにも橋さんがゲスト出演したことを振り返り、「ぼんちの漫才を舞台袖でニコニコしながら見てくれてましたね」と回想。「私生活でもとても優しくしていただきました。橋さん、僕の頭のなかにはずーと橋幸夫は生き続けています」と追悼した。

里見まさとも「おさむが学生時代から橋さんのモノマネをやってました。その後漫才師になってから、ネタでどの方の歌も全部、橋先輩の声で歌ってるおさむ。ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩで世に出る時も、橋先輩のネタがぼんちを助けてくださいました。めちゃくちゃ優しい方でした。謹んでお悔やみ申し上げます」と語った。