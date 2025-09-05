気象庁の異常気象分析検討会は５日、今年の夏の記録的な暑さと７月の少雨について、二つの高気圧が日本付近に居座ったことや、地球温暖化が要因となったとする分析結果を公表した。

発表によると、今年は南アジア〜フィリピン東方で海水温が高く、積乱雲の活動が活発になった。この影響で偏西風が日本付近で北に大きく蛇行し、大陸側のチベット高気圧と、太平洋高気圧が日本列島上空に重なって張り出しやすい状況になった。

二つの高気圧の下で、強い日射などの影響で気温が上昇したほか、梅雨前線の活動が弱まって少雨となった。

同庁と文部科学省の合同研究チームは、今夏の高温は▽地球温暖化がなければほぼ発生し得なかった▽地球温暖化の進行を加味しても、数十年に１度の発生頻度だった――と分析している。

同検討会会長の中村尚・東京大名誉教授（気候力学）は「（大気の動きは）過去の猛暑の年と共通しているが、今年の特徴は、こうした状態が６月から続いたことだ」と指摘。その上で、今夏の気候について「明らかに異常気象だ。地球温暖化は着実に進んでおり、今後も異常な高温が現れる可能性がある」と述べた。

気象庁によると、６〜８月の日本の平均気温は過去３０年の平均値（基準値）を２・３６度上回り、最高記録を更新した。８月５日には群馬県伊勢崎市で国内最高となる４１・８度を記録し、４０度以上の地点数（延べ３０地点）と猛暑日の地点数（延べ９３８５地点）で歴代最多を更新した。また、７月は全国的に少雨傾向となり、北陸地方では同月の降水量の最少記録を更新した。