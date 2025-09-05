歌手の橋幸夫（本名・橋幸男）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。８２歳。５月に中等度のアルツハイマー型認知症を患っていると公表していた。

９月１日には所属する「夢グループ」の石田重廣社長が、都内でトークショーを行い「もう去年の１２月、今年の１、２、３月には様子はおかしくなっていた。歌は３割歌えませんでした。１、２月はちゃんと話もできませんでした、一人では。ステージではお客様の中にはなんかおかしいなということを感じる方もいたと思います」と病状を明かしていた。

病気を公表するきっかけになったコンサートを回想。大阪での昼公演で「８割歌えなくて。挙げ句の果てには、お客さんが笑い出してしまって、本人がそのお客さんにくってかかった。『何がおかしいんだ』と」と一悶着があったという。

夜公演の前に橋さんが石田社長のもとを訪れ「社長、話があるんだけど。社長、俺、迷惑かけるから、もう休むわ。休んで頭を整理する。整理してもう一回戻ってくるから」と告げたという。

「橋さんのそんな態度は初めてでした」と振り返る石田社長は「休ませないと言った。その時の橋さんは喜んだんです。あれでもし笑顔でなければ、僕はその晩は橋さんを休ませた。ダメだと言ったときのあの笑顔、子どものような無邪気な表情は忘れる事ができません。僕は意志を固めました。それなら堂々と、隠すことをやめよう。マスコミに現状を伝えようと。現状を伝えて、歌が５割しか歌えなくても、多くの人には分かってもらえるんだと確信した」と説明。

公表後、橋さんは自身の映るテレビをみて「なんだかすごいな」と語っていたという。石田社長は「ステージ上に上がるまでは、橋さんとはもう会話は成立しなくなっていました。唯一自分が話をすると返ってきた。自分がいると不思議と安心する。いないと気が動転している。あれだけの大スターがどうなっちゃったんだという状況に入りました」と伝えた。