ÍµÈ¹°¹Ô¡¡°ìÅÙ¤âàËþÂ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿©¤ÙÊªá¤òÇ®ÊÛ¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«¡© Â»¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âàËþÂ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤á¿©¤ÙÊª¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÈ¤²Êª¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ËËþÂ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡²¶¡¢¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ËËþÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥È¥ó¥«¥Ä¤È¤«¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¡ØÂ»¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡Â»¤À¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡££²¸ý¤°¤é¤¤¤Ç¤â¤¦¡Ä¡£¡Ø¤¨¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¡ÊµðÂç¤Ê¡Ë¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Î¤È¤³¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¡ÊµðÂç¤Ê¡Ë¤Î¤¢¤ë¤±¤É¤µ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¯¤»¤Ë¤µ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤µ¡ØÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ä¥³¤«¤é¡Ö¤Ç¤âÍê¤à¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍê¤à¡£¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éÌ£¤Ï¹¥¤ß¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö£³ËÜ¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ø£±£°ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤Èà£±¿ÍÁ°á¤ÎÀßÄê¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤È¹³µÄ¡£
¡¡¤¢¤¤ìµ¤Ì£¤Î¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¥¨¥Ó¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤â¤¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Õ¥é¥¤¡Ë¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÞÃï°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£