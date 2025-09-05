2024年には中国4都市を巡るツアーを成功させるなど、アジア圏を中心に国外からも注目を集めるネット発のSSW／プロデューサー・春野がおよそ1年ぶりとなる国内ワンマンライブツアー＜HARUNO 2025 TOUR “Familiar”＞を開催した。本稿では豪華ゲストも登場し、大盛況で終幕したツアーファイナルDay2の模様をレポートする。

◆春野 画像

今回の公演のために書き下ろされたイントロが静かに鳴り響き、“親しみのあるスムースな空間”を体現するように、どこか懐かしく馴染みやすいムードで会場を包み込む。続いて1st EP収録の「燃える夜」、続けて2024年5月リリースのアップテンポチューン「OVERTIME」を披露。「OVERTIME, OVERTIME」1年ぶりとなるワンマン東京公演を待ち望んでいたファンの大きな歓声が会場に鳴り響く。「今日の夜は長いですよ、よろしくお願いします！」

続けて披露されたのは、YouTube公開1カ月足らずで再生回数100万回を突破した会心のキラーチューン「WØNDERLUST」。「まだまだ行きます、みなさんついて来てくれますか！」

そして、立て続けに「Like A Seraph」「Venus Flytrap feat. 佐藤千亜紀」「D(evil) feat. yama」「Limbo」とアップテンポの代表曲を披露。ファンのシンガロンが会場に鳴り響き、開始30分で会場のボルテージは最高潮に達する。

「Kidding Me」「Fool」「MIST」「Love Affair」「Soooo Many Problems」、「summer」を続けて披露、会場がチルでメロウなグルーヴに満たされる。「みなさん、今日イチ大きな拍手でお出迎えください！」

春野のMCの後、スペシャルゲストの十明が登場。2024年リリースのEP『Fool』よりリードトラック「KODAK feat. 十明」を披露。十明の透き通った歌声に、会場からは惜しみない拍手が送られる。「みなさん、最後までついて来てくれますか！」

TAKU INOUEへのfeat参加楽曲「ハートビートボックス」を披露したのち、8月13日リリースの新曲「Toxic Luv」を披露。2024年のEPリリース以来およそ9カ月ぶりとなる待望の新曲披露に、会場のボルテージは再び最高潮に達する。

HISAのメロウなギターが会場に鳴り響き、「U.F.O」「Angels」を披露。珠玉のメロウチューンに、会場が恍惚の雰囲気に包まれ、本編が幕を閉じる。

アンコールで披露したのは、約7年ぶりとなるボカロ作品「鬼ごっこ」。ボカロPからキャリアをスタートし、進化を続ける春野の真髄とも言えるアップチューンに、会場は大歓声に包まれる。その直後のMCでは「来年はみんなをもっと大きいところに連れていきたい」と力強く語り、観客とともに未来を描くような一幕も印象的だった。

最後は1st EP収録の「ターミナルセンター」を披露。フロアにシンガロンが響き渡り、大ボリュームで駆け抜けた東京ワンマンは幕を閉じた。2024年の2ndワンマンから1年余り、EPのリリースやHoYoFair作品への楽曲提供、さらに9月18日からは中国4都市を巡る海外ツアーを控え、着実にスケールアップを続ける春野。大きな会場での次なるステージを期待せずにはいられない、そんな未来を感じさせるツアーファイナルとなった。

写真◎haruta

◾️『HARUNO 2025 TOUR “Familiar”』ツアーファイナルDay2 セットリスト 燃える夜

OVERTIME

WØNDERUST

Like A Seraph

Venus Flytrap feat. 佐藤千亜妃

D(evil) feat. yama

Limbo

Kidding Me

Fool

MIST

Love Affair

Soooo Many Problems feat. tonun

summer

KODAK feat. 十明

ハートビートボックス

Toxic Luv

U.F.O

Angels 〜Encore〜

鬼ごっこ

ターミナルセンター

■＜HARUNO 2025 CHINA TOUR＞ 2025年

・9月17日（水）深圳公演 B10 Live

・9月19日（金）広州公演 声音共和Livehouse

・9月21日（日）北京公演 疆进酒omni space

・9月24日（水）上海公演 Bandai Namco Shanghai Base·Future House

★チケット発売中：https://wap.showstart.com/pages/activity/list/list?type=1&tag=44891&ssfrom=user-51410

関連リンク ◆春野 オフィシャルサイト

◆春野 オフィシャルX

◆春野 オフィシャルInstagram

◆春野 オフィシャルYouTubeチャンネル

写真◎haruta