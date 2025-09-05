lynch.が、20周年を記念したリテイクアルバム第2弾『THE AVOIDED SUN / SHADOWS【数量限定盤】』から、リードトラック「BRINGER」のMVを公開した。また、12 月28日に東京ガーデンシアターで開催されるライブ＜XX FINAL ACT＞詳細も発表された。

◆lynch. 動画

「BRINGER」は、20周年の集大成となる東京ガーデンシアターでのライブに向けて書き下ろされた楽曲。“もたらす者”という意味合いの通り、lynch.が運命を打ち破り光をもたらす者として“解き放て”“奏でよう”“咲き誇れ”と告げる疾走感溢れるロックチューンだという。MVでは20周年を迎えた彼らの爆発的な熱量を感じさせる迫力ある激しいパフォーマンスが繰り広げられ、ライブへの期待がさらに高まる映像となっているとのこと。『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』には「BRINGER」MVメイキング映像も収録される予定なので、楽曲と共に是非楽しんでみてほしい。

2ndリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』では、lynch.がインディーズ時代にリリースした初期作品『THE AVOIDED SUN』『SHADOWS』を新たに再レコーディングするほか、20周年を記念する書き下ろしの新曲「BRINGER」も収録。Blu-rayには新曲「BRINGER」のミュージックビデオとメイキング映像が収録予定。

また、12月28日に東京ガーデンシアターにて開催される＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞の詳細も明らかとなった。9月8日より開始されるファンクラブ先行、以降のオフィシャル先行と一般発売のチケット情報に加え、席種ごとの豪華特典も発表された。VIP席には「パンフレット」「VIPパス・ストラップ」「12.28 VIP限定アクリルスタンド（全5種・終演後メンバーから直接手渡し）」が、Ｓ席には「パンフレット」が特典として用意されている。

◾️2ndリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS【数量限定盤】』

2025年9月24日（水）リリース

KIZC-90783〜6 ￥9,900（税込）

作品詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90783/ ▲メーカー特典 ▲タワーレコード特典

1.LIBERATION CHORD

2.I’M SICK, B’CUZ LUV U.

3.ROARING IN THE DARK

4.ECDYSIS

5.FORGIVEN

6.ANEMONE

7.THE UNIVERSE

8.DAZZLE

9.ENEMY

10.PROMINENCE

11.FROM THE END



◆Disc.2：CD『SHADOWS』

1.LAST NITE

2.ADORE

3.MAZE

4.EVILLY

5.I DON’T KNOW WHERE I AM

6.AMBIVALENT IDEAL

7.THE BLASTED BACK BONE

8.SHADOWZ

9.CULTIC MY EXECUTION

10.MARROW



◆Disc.3：CD『BRINGER』

1.BRINGER（新曲）

2.AN ILLUSION

3.DOZE

4.A GLEAM IN EYE

5.ALL THIS I’LL GIVE YOU

6.JUDGEMENT



◆Disc.4：Blu-ray

・BRINGER（新曲）Music Video

・BRINGER（新曲）Music Video Making



◆購入特典

メーカー特典：A4クリアフィル ※対象店舗は後日発表いたします。

タワーレコード購入特典：A4クリアフィル



◆リリースイベント

『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』発売記念サイン会

10月12日（日）タワーレコード新宿店

10月25日（土）タワーレコード梅田NU茶屋町店

12月7日（日）タワーレコード名古屋パルコ店

※各店舗のイベント詳細・注意事項を確認の上ご参加ください。



詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16372/

■＜LIMITED 3 DAYS＞ 2025年

10月13日（月・祝）〈MEN’S ONLY〉

10月14日（火）〈WOMEN’S ONLY〉

10月15日（水）〈SHADOWS ONLY〉 ○3公演共通

会場：東京・Spotify O-WEST

スタンディング \7,000（税込 / D別）

-未就学児入場不可

-公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません

-チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可） ○チケット一般発売中

チケットプレイガイド

・ローソンチケットhttps://l-tike.com/lynch20th/

・イープラスhttps://eplus.jp/lynch/

※10/14 WOMEN’S ONLYは対象外 [問] DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

[総合info] サイレンエンタープライズ03-3447-8822

◾️＜TOUR’25「THE AVOIDED SHADOWS」＞ 2025年

10月24日（金）大阪BIGCAT

10月26日（日）高松Olive Hall

10月27日（月）神戸VARIT.

11月1日（土）福岡DRUM LOGOS

11月3日（月・祝）鹿児島CAPARVO HALL

11月5日（水）広島SECOND CRUTCH

11月14日（金）富山MAIRO

11月16日（日）金沢EIGHT HALL

11月21日（金）仙台RENSA

11月22日（土）秋田Club SWINDLE

11月24日（月・休）函館 club COCOA

11月26日（水）札幌cube garden

12月5日（金）Live House 浜松窓枠

12月6日（土）名古屋DIAMOND HALL オールスタンディング \7,000（税込 / D別）

-未就学児入場不可

-公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません

-チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可） ○FC[SHADOWS] 先行（抽選）

受付期間：8月7日（木）15:00〜8月18日（月）23:59

受付URL：会員コンテンツ内にてご案内

制限枚数：各公演1会員様1申込2枚 ○オフィシャル先行（抽選）

受付期間：8月21日（木）15:00〜8月27日（水）23:59

受付URL：l-tike.com/lynch20th/

制限枚数：各公演お１人様1申込2枚 ○一般発売（先着）

9月13日（土）10:00 【総合info】サイレンエンタープライズ03-3447-8822

◾️＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞ 2025年12月28日（日）東京ガーデンシアター

16:00開場 / 17:00開演 ◆座種・料金

・VIP席／車椅子VIP席 35,000円（税込）

-アリーナ前方

-パンフレット

-VIPパス・ストラップ

-12.28 VIP限定アクリルスタンド（全5種・終演後メンバーから直接手渡し）

※本券（チケット）発券時に発行されるアクスタ引換用の「副券」も必ずご持参ください

・アリーナS席／車椅子アリーナS席 10,000円（税込）

-パンフレット

・バルコニー S席 10,000円（税込）

-第1バルコニー（3階）前方

-パンフレット

・一般指定席／一般車椅子席 5,500円（税込） ※未就学児入場不可

※公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません

※チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可） ◇FC[SHADOWS] 先行（抽選）

受付期間：9月8日（月）15:00〜9月17日（水）23:59

受付URL：（会員コンテンツ内にてご案内）

対象席種：全席種（第2希望まで）

制限枚数：4枚（車椅子席は2枚） ◇オフィシャル先行（抽選）

受付期間：9月20日（土）15:00〜9月29日（月）23:59

受付URL：https://l-tike.com/lynch20th/

対象席種：S席・一般席（第2希望まで）

制限枚数：4枚（車椅子席は2枚） ・一般発売（先着）

2025年10月18日（土）10:00

【総合 info】サイレンエンタープライズ 03-3447-8822