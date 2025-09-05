◾️「未来地図2025」

配信中：https://fcls.lnk.to/MapoftheFuture2025

◆TAKANAWA GATEWAY CITY未来体験シアター

東京に新たに誕生した今注目の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」において、2025年3月のまちびらきから約3か月間で累計35,000人以上を動員した人気コンテンツ。オルタナティブロックバンド「羊文学」がこのシアターのために書き上げ演奏する曲にのせて、2026年春の TAKANAWA GATEWAY CITYのグランドオープンからその後の未来を、圧巻の映像とストーリーで体験できる。