羊文学、TAKANAWA GATEWAY CITY 未来体験シアターにて上映された「未来地図2025」本編映像公開
羊文学が、高輪ゲートウェイ駅直結・国内最大規模のエキマチ一体の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」内で上映された「未来体験シアター」のオリジナルタイアップ楽曲として書き下ろした「未来地図2025」の本編映像をYouTubeにて公開した。
「未来地図2025」にのせて、2026年春のTAKANAWA GATEWAY CITYグランドオープンから先の未来を、圧巻の映像とストーリーで体験できる映像となっているという。
なお本楽曲は、10月8日にリリースするアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』にも収録されている。
◾️「未来地図2025」
配信中：https://fcls.lnk.to/MapoftheFuture2025
◆TAKANAWA GATEWAY CITY未来体験シアター
東京に新たに誕生した今注目の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」において、2025年3月のまちびらきから約3か月間で累計35,000人以上を動員した人気コンテンツ。オルタナティブロックバンド「羊文学」がこのシアターのために書き上げ演奏する曲にのせて、2026年春の TAKANAWA GATEWAY CITYのグランドオープンからその後の未来を、圧巻の映像とストーリーで体験できる。
◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
2025年10月8日（水）発売
○通常盤［CDのみ］
価格：3,850円（税込）
○初回限定盤 [CD+Blu-ray]
価格：6,600円（税込）
Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞
○完全生産限定盤＜メェ盤＞ [CD+Blu-ray+Goods]
価格：8,800円（税込）
Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary
Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more
※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。
◾️＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞
2025年
9月15日（月・祝）大阪・大阪城ホール
9月18日（木）ソウル
9月20日（土）上海
9月21日（日）北京
9月23日（火）広州
9月26日（金) 台北
9月28日（日）バンコク
10月9日（木）東京・日本武道館
10月10日（金）東京・日本武道館
◾️＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞
2025年
10月15日（水）FR・Paris @L’Alhambra
10月16日（木）NL・Nijmegen @Doornroosje
10月18日（土）DE・Cologne @Die Kantine
10月19日（日）DE・Berlin @Columbia Theater
10月20日（月）PL・Warsaw @Proxima
10月22日（水）AT・Vienna @Flex
10月24日（金）UK・London @O2 Academy Islington
