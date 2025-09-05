ALL330円！？ 黒ゴムに刺すだけ！？【3COINS】の「ヘアフック」が最強かも♡

おしゃれに手を抜きたくないけれど、ヘアセットに時間をかける余裕がない。そんなときに便利なのが、【3COINS（スリーコインズ）】の「ヘアフック」。結んだゴムに刺すだけで、後ろ姿がパッと華やかに仕上がります。今回は、330円のアイテムにフォーカスして、おすすめのヘアフックをご紹介。

簡単ポニーもプラスワンでこなれ見え

【3COINS】「マーブルメタルヘアフック」\330（税込）

ピンクブラウンの髪色に映える、低めのポニー。そこに「ヘアフックをプラスするだけで、シンプルなまとめ髪が印象的なスタイルに変化します。ギュッとゴムで束ねたあと、髪を少し引き出してニュアンスを出し、最後にフックを差し込むだけ。立体感あるデザインが、さり気なくヘアスタイルを格上げしてくれます。

上品メタルがまとめ髪に映える

【3COINS】「メタルツイストクロスヘアフック」\330（税込）

立体的なクロスデザインが特徴のヘアフックは、シンプルなのに存在感抜群。ポニーテールに添えるだけで、ラフになりがちなスタイルもピリッと引き締まった印象に変わりそう。上品さと遊び心のバランスが絶妙なデザインです。

ビーズの煌めきで、さりげなく華やかに

【3COINS】「ビーズ付メタルラインヘアフック」\330（税込）

曲線的で柔らかなモチーフにビーズが添えられた、ほどよくフェミニンなヘアフック。主張が強すぎないので、普段のまとめ髪にほんのりアクセントを添えられそう。ミニマルな装飾で、ナチュラルなスタイルを邪魔せずに輝きをプラスしたいときにもおすすめです。

カーブラインが髪になじむ、高見えフック

【3COINS】「カーブメタルヘアフック」\330（税込）

最後にご紹介するのは、柔らかなカーブが特徴的な高見えフック。ポニーテールの輪郭に沿うようにおさまるため、全体のシルエットも美しく整いそう。ほんのりツヤのあるゴールドカラーが、まとめ髪に上品なアクセントを添えてくれます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里