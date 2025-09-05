劇場版『チェンソーマン レゼ篇』入プレ第一弾はオリジナル4コマ漫画入り小冊子 挿入歌をマキシマム ザ ホルモンが担当
本日20時よりABEMAにて放送された「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力がさく裂！ド派手な特番SP！」にて、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント、挿入歌情報が解禁。入場者プレゼント第一弾は原作者・藤本タツキ描き下ろしの表紙カバーイラスト付きの小冊子「恋・花・チェンソー・ガイド」を配布。挿入歌をマキシマム ザ ホルモンが担当することが明らかとなった。
原作はシリーズ累計発行部数3000万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の藤本タツキによる人気漫画。2022年には、アニメスタジオ・MAPPA制作のテレビアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200以上の国と地域で配信されている。
そして今回、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語、エピソード“レゼ篇”が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
9月19日から配布される入場者プレゼント第一弾の小冊子『恋・花・チェンソー・ガイド』は、今回のために原作者・藤本が特別に描き下ろしたオリジナル4コマ漫画、原作「レゼ篇」のネーム・下書きの一部を特別公開したメイキング解説や、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の貴重な設定や絵コンテなどを収録。小冊子の表紙カバーも藤本の描き下ろし。映画館でしか手に入れられない、数量限定の超豪華な内容となっている。第一弾配布を皮切りに、計四弾にわたる入場者プレゼントの配布も決定した。
また、劇場版の劇中挿入歌を、マキシマム ザ ホルモンが担当することが決定。タイトルは「刃渡り2億センチ（全体推定 70％解禁edit）」。テレビアニメ『チェンソーマン』第3話のエンディング・テーマ、そしてテレビシリーズ挿入歌として使用され、これまでTV editのみが公開されていた「刃渡り2億センチ」の未公開パートである2番がついに解禁。その続きが劇場で初めて明らかになる。
マキシマムザ亮君は「TVシリーズ第3話のエンディング・テーマ、そして挿入歌としても使用された『刃渡り2億センチ』が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』でも挿入歌として再登場！ その名も『刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）』。ついにTVサイズの“続き”が聴けます笑。これまで90秒のTVサイズしか公開してこなかった理由のひとつは――実は、2番の歌詞がレゼのことを歌っていたからなんです。そんな楽曲が、まさか本当に“レゼ篇”の映画で起用されるとは…！ 僕の夢バトルこれで2連勝！笑 ありがとうございます！」と喜びの声を届けた。
そして、本日からXでチェンソーマンの期間限定絵文字が出現中。指定のハッシュタグで投稿するとチェンソーマンの絵文字が自動で出現する。期間は12月6日まで。
9月12日からはテレビシリーズ振り返り感想投稿キャンペーンがスタートする。映画公式サイト内のキャンペーン特設サイトにて、TVシリーズの場面写真を選んで感想を投稿すると抽選で豪華プレゼントが当たる。詳細は公式HPにて。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、9月19日より公開。
