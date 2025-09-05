近藤千尋、ジャンポケ太田との結婚10周年で家族5ショット公開「プレゼント素敵」「幸せオーラ全開」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】タレントでモデルの近藤千尋が9月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫であるジャングルポケットの太田博久との結婚10周年を迎えることを報告した。
【写真】ジャンポケ太田＆近藤千尋夫妻、結婚10周年家族ラブラブショット
近藤は「明日で結婚10周年」と記念日を報告。「11年もよろしくね、ひーぼぉくん」「1日早めのお花をいただきました」と太田からの花束とともに、夫婦と子どもたちの幸せな家族ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「素敵な家族」「プレゼント素敵」「幸せオーラ全開」「家族愛感じる」といったコメントが寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋、家族ショット公開
