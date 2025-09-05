パンが止まらなくなる！ ふじっ子＆カマンベールチーズの“禁断レシピ”に「おいしそう」「試してみます！」
「ふじっ子（塩こんぶ）」や「ふじっ子煮」シリーズなどを製造、販売するフジッコ（神戸市中央区）が、雪印メグミルク（東京都新宿区）の定番商品「カマンベールチーズ」を使ったアヒージョの作り方について、Xの公式アカウントで紹介しています。
フジッコは「一見交わらない2人が、アヒージョの海で出会ってしまった」とXに投稿し、「禁断の出会いはうまみの爆発…パンが止まらない危険なレシピ、解禁します」とコメント。
ふじっ子（塩こんぶ）とカマンベールチーズを使ったアヒージョの作り方について、次のように紹介しています。
【材料】
・カマンベールチーズ（切れてるタイプ） 2個
・ふじっ子（塩こんぶ） 14グラム
・オリーブ油 100ミリリットル
・ニンニク 1片
・赤唐辛子 1本
・エビ（殻むき） 6尾
・ブロッコリー 小房6個
・バケット お好み
【作り方】
（1）ニンニクは薄切り、赤唐辛子は半分に切る。ブロッコリーは電子レンジ（500ワット）で1分加熱する。
（2）エビは背わたを取り、水気を拭き取る。
（3）小鍋やスキレットにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れ、弱火で香りを出す。
（4）エビを加えて火を通し、ブロッコリー、カマンベールチーズ、ふじっ子（塩こんぶ）を加える。
（5）チーズがとろけたら火を止め、バケットを添える。
フジッコの投稿に対し、Xでは「おいしそう」「試してみます！」という声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。