「ふじっ子（塩こんぶ）」や「ふじっ子煮」シリーズなどを製造、販売するフジッコ（神戸市中央区）が、雪印メグミルク（東京都新宿区）の定番商品「カマンベールチーズ」を使ったアヒージョの作り方について、Xの公式アカウントで紹介しています。

フジッコは「一見交わらない2人が、アヒージョの海で出会ってしまった」とXに投稿し、「禁断の出会いはうまみの爆発…パンが止まらない危険なレシピ、解禁します」とコメント。

ふじっ子（塩こんぶ）とカマンベールチーズを使ったアヒージョの作り方について、次のように紹介しています。

【材料】

・カマンベールチーズ（切れてるタイプ） 2個

・ふじっ子（塩こんぶ） 14グラム

・オリーブ油 100ミリリットル

・ニンニク 1片

・赤唐辛子 1本

・エビ（殻むき） 6尾

・ブロッコリー 小房6個

・バケット お好み

【作り方】

（1）ニンニクは薄切り、赤唐辛子は半分に切る。ブロッコリーは電子レンジ（500ワット）で1分加熱する。

（2）エビは背わたを取り、水気を拭き取る。

（3）小鍋やスキレットにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れ、弱火で香りを出す。

（4）エビを加えて火を通し、ブロッコリー、カマンベールチーズ、ふじっ子（塩こんぶ）を加える。

（5）チーズがとろけたら火を止め、バケットを添える。

フジッコの投稿に対し、Xでは「おいしそう」「試してみます！」という声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。