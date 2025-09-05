Ãæ¹ñ¡¦¹À¾¤ÇÈ¯¸«¤Î¡Ö¿Á»á²Ö»³Îµ¡×¡¢²ÚÆîºÇ¸Å¤ÎÎµµÓÎà¶²Îµ¤ÈÈ½ÌÀ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîÇ«9·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÇ«ÌÀ¸©¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿·¼ï¤Î¶²Îµ¡Ö¿Á»á²Ö»³Îµ¡×¤¬¡¢²ÚÆîÃÏ°è¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÇ¸Å¤ÎÎµµÓÎà¶²Îµ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î³Ø½Ñ»ï¡ÖÃÏ¼Á³ØÊó¡ÊActa¡¡Geologica¡¡Sinica¡Ë¡×±Ñ¸ìÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¤Ï¹À¾¼«Á³ÇîÊª´Û¤äÇ«ÌÀ¸©Ê¸Êª´ÉÍý½ê¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¸ÅÀÔÄÇÆ°Êª¡¦¸Å¿ÍÎà¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÇü¿ÊÌà¡Ê¤Ð¤¯¡¦¤·¤ó¤æ¤¦¡Ë¹À¾¼«Á³ÇîÊª´ÛÉû´ÛÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Á»á²Ö»³Îµ¤Ï¥¸¥å¥éµª½é´ü¤«¤éÃæ´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç°ÊÁ°¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÖÅì¶½µþÎµ¡×¤è¤ê¤ª¤è¤½3ÀéËüÇ¯¸Å¤¤¡£º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Î¥¸¥å¥éµªÎµµÓÎà¶²Îµ¤Î¿Ê²½¤äÊ¬ÉÛ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢²ÚÆîÃÏ°è¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÎµµÓÎà¶²ÎµÆ°Êª·²¤¬Â¸ºß¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿Á»á²Ö»³Îµ¤Î²½ÀÐ¤Ï2007Ç¯¡¢³¤µÖ¿åÎÏÈ¯ÅÅ½êÉÕ¶á¤ÎºÎÀÐ¾ì¤Ç¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾¾Î¤Î¡Ö¿Á»á¡×¤Ï¡¢²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¤·´ØÏ¢ÉôÌç¤ËÊó¹ð¤·¤¿Ç«ÌÀ¸©³¤Ê¥ÄÃ¤Î³Ø¹»¶µ»Õ¡¢¿Á·õ¡Ê¤·¤ó¡¦¤±¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Á¤Ê¤à¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¹À¾¼«Á³ÇîÊª´Û¤ÈÇ«ÌÀ¸©Ê¸Êª´ÉÍý½ê¤¬¹çÆ±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÇØÄÇ¡¢ÈøÄÇ¡¢¾åÏÓ¹ü¡¢¼Ü¹ü¡¢ç¤¹ü¡Ê¤Ò¤³¤Ä¡Ë¡¢ìæ¹ü¡Ê¤·¤³¤Ä¡Ë¤Ê¤É30ÅÀÍ¾¤ê¤ÎÉÔ´°Á´¤Ê¶²Îµ¹ü³Ê²½ÀÐ¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¹ü³ÊÅªÆÃÄ§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·¼ï¤ÈÈ½ÃÇ¡£¹ü³Ê¤ÎÂç¤¤µ¤«¤éÂÎÄ¹¤ÏÌó12¥á¡¼¥È¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢Ãæ·¿¤ÎÁð¿©ÎµµÓÎà¶²Îµ¤Ç»ÍÂÊâ¹Ô¤ò¤·¡¢²ÏÀî¤ä¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Î¿¹ÎÓ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²½ÀÐ¤Ï¡¢½½ËüÂç»³ËßÃÏ¤ÎÝêÌçÁØ¤«¤é½ÐÅÚ¡£ÂÏÀÑÁØ¤ÏÃæÀ¸Âå¤ÎÎ¦¾å´Ä¶¤ËÂ°¤·¡¢µûÎà¤Î¤¦¤í¤³¤äµµÎà¤Î¹ü³Ê¡¢¼óÄ¹Îµ¤Î»õ¤Ê¤ÉÀÔÄÇÆ°Êª¤Î²½ÀÐ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤³¤ÎÃÏ°è¤¬¼¾½á¤ÇÊ£»¨¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤ò»ý¤Á¡¢ÎµµÓÎà¶²Îµ¤¬ÈË±É¤¹¤ë¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¾¤Ï¶²Îµ²½ÀÐ»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¸ÅÀ¸ÊªÃÏÁØ¸¦µæ¤Î¡ÖÅ·Á³¤Î¼Â¸³¼¼¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¸¥å¥éµª¤«¤éÇò°¡µª¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë²½ÀÐ»ºÃÏ10¥«½ê°Ê¾å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢½ÐÅÚ¤·¤¿²½ÀÐ¤ÏÄ»µÓÎà¡¢½ÃµÓÎà¡¢ÎµµÓÎà¤Ê¤É¼çÍ×¤ÊÊ¬Îà·²¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÞå·Îµ¤äÏ»ÜÖÎµ¡¢ÂçÅäÎµ¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¶²Îµ¸¦µæ¤Î´ð½àÉ¸ËÜ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸ÅÀ¸ÂÖ¤ÎÉü¸µ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¾Úµò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Çü»á¤Ï¡Ö¿Á»á²Ö»³Îµ¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢²ÚÆîÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥å¥éµª½é´ü¡¦Ãæ´ü¤ÎÎµµÓÎà²½ÀÐ¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê·ÁÂÖÅªÆÃÄ§¤Ï¡¢ÎµµÓÎà¶²Îµ¤Î½é´üÊ¬²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²«³®àò¡¢ÅÄ»Ò½Ù¡Ë