◇セ・リーグ 広島1―6阪神（2025年9月5日 甲子園）

広島は5日、阪神に敗れ、今季のリーグ優勝の可能性が完全消滅した。0・5ゲーム差で迫っていた中日が巨人に勝利したことで、8月23日以来の5位に転落した。1点を先制した直後の初回に先発・森が大山に満塁弾を浴びるなど、6失点。攻撃陣は初回に相手先発・大竹の暴投の間に挙げた1点のみ。7安打を放ちながら、つながりを欠いた。

以下、新井監督との一問一答。

――先発・森が初回から四球と長打で6失点。

「初回で決まってしまった。ああいう大量失点したら相手のピッチャーも投げやすくなるので。次の登板、見させてもらいます」

――変化球の制球に苦しんているように見えた。

「そうやね。高いし、コースも甘いし。ちょっとストライク取るのも苦労していた感じだったので」

――先制の場面は中村奨が口火を切った。

「奨成いいよね。コンスタントに良い打席をつくれているのかなと思います」

――優勝の可能性が完全消滅した。

「今は残りの試合も少なくなってきているので、一戦、一戦全力で頑張りたい。全部終わってから振り返りたいなと思います」