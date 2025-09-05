Ê¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡ÉÇÉÈ¶¤ÎÎÎÂµ¤Î»¿À®É½ÌÀ¤ËŽ¢¤Þ¤ÀÇÉÈ¶¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ž£ÀÐÇËÁíÍý¤¬ºÆ½ÐÇÏ¤·¤¿¤é¡ÖÀÐÇËÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦Ê¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤¬¡¢ÅÞÆâ¤ÇÁíºÛÁª¤Î¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡ÉÍ×µá¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤¬ºÆ¤ÓÎ©¸õÊä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀÐÇËÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¿»á¤ÏºòÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíºÛÁª¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¿äÁ¦¿Í¤Î°ì¿Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÊ¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã
¡¡Ê¿»á¤Ï5Æü¡¢ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÎÎÂµ¤¬È¯¸À¤·¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÅÞ¤¬ÀèÁÄÊÖ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÈãÈ½¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖABEMA Prime¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤Á¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò½ÐÄ¾¤½¤¦¡¢ÇÉÈ¶¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤·¤«¤â¹ç½É¤â¤ä¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÇÉÈ¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Áê¼¡¤¤¤ÇÁªµó¤ËÇÔ¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤ËÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ÏÅÞÆâ¤«¤é½ÐÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡¢ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤È¤¤¤¦¡ÈÅÞ4Ìò¡É¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ³¾Í´Ë¡Ì³Âç¿Ã¤¬³ÕÎ½¤«¤é¤Ï½é¤á¤ÆÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë¤È¸øÉ½¡£½ñÌÌÄó½Ð´ü¸Â¤Î8Æü¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤ÎÂÐÎ©¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥ë¡¼¥ë¤ËÂ§¤ë¤À¤±¡£ÁíºÛÁª¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿ô¤Î²áÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò½Ð¤»¤ÐÁ°ÅÝ¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ³Åê¡£·îÍËÆü¡Ê8Æü¡Ë¤Î10»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢Â¨È¯É½¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë