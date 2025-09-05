9月5日、板野友美がInstagramを更新。広々とした新居の写真や、自身の考えなどを明かし、反響を呼んでいる。

【写真】お店のように並んだバッグのコレクションなども公開

板野は、この日の投稿で、YouTubeチャンネルに新居のルームツアー動画をアップしたことを報告すると、「元々インテリアや、空間デザインなどが 私自身とても好きで、一からこだわった新居です♪」と、リビングなどの自宅内の様子を披露。

続けて、「お家だけ見ると“セレブ妻の優雅な暮らし”に見えるかもしれないけれど、 実際は朝から晩まで走り回る日々」「でも、それが幸せ。」と現状に触れ、「旦那さんに養ってもらってティータイム って柄でもなく、 【自分が手に入れたいモノがあるなら、自らの力で手に入れろ 】という、 男勝りな考え方で生きてますw（昭和男子？）」などと、“目標を叶えていく工程が好き”だと明かした。

また、「私たち夫婦は、家賃や生活費、養育費すべて半分ずつ。 （外食とか、一緒にいる時の買い物とかはけけが払ってくれる ）」「『お互いに支え合って頑張る方が、もっと良い暮らしができるよね 』って自然にそう決まりました。」と、夫である高橋奎二選手（東京ヤクルトスワローズ所属）との金銭事情についてもコメント。

そして、「外では切磋琢磨して働き、家では心からリラックスできる空間に癒される」「この家も、これからの未来も、すべては自分たちへの投資。」「もっと余裕をもってこの家に住めるように、ティータイムたくさんできるように まだまだ頑張らなきゃ！って思ってる」と、現状に満足することなく、今後への意気込みを綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵なお家」「センスがいい」「いつかこんなお家に住みたい」「めっちゃオシャレ」「凄く素敵な考え」「純粋に尊敬するし憧れる」「ご夫婦の在り方も全部素敵」「益々応援したくなりました」などの反響が寄せられている。

かつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている板野。私生活では2021年1月に高橋選手との結婚を報告し、同年10月に第1子女児の誕生を発表している。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより