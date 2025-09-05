

衣類回収に使用するecoバッグ

dinosは、衣類の保管付き宅配クリーニングサービス「dinos CLOSET service クリーニングパック」において、消費者の衣類回収に使用するecoバッグのリユースを9月上旬から開始した。

同社は衣類を預かり後、使用済みのecoバッグを廃棄していたが、今後はリユースすることで年間約3000枚の廃棄を削減できる見込む。同社は同取り組みによって消費者とともに「捨てない選択」を推進し、持続可能な社会づくりに貢献していく。

同サービスは、衣類の保管付き宅配クリーニングサービス。消費者の「かさばる洋服をクリーニング店に持っていくのが面倒」「大切な衣類を長期間預けるのは不安」などのニーズに応え、2021年のリリース以来多くの消費者に利用され、リピート率は60％を超えている。

また、同社は循環型社会の実現に向けて、循環型の商品・サービスを提供することで地球環境への責任を果たし、消費者や社会から継続して支持されるサステナブル経営を目指している。

近年、環境への配慮がますます求められるなか、「dinos CLOSET service クリーニングパック」でこれまで廃棄していた衣類回収ecoバッグについて、同社は捨てない選択を消費者とともに推進していくべきだと考え、リユースに取り組むこととした。

これまでecoバッグは衣類回収のたびに廃棄していたが、今後は回収後に保管し、消費者へクリーニング後の衣類を戻す際に、リユースecoバッグ（ecoバッグの形状・仕様に変更はなく、ポリエステル素材で長期間使用できる。他の消費者が使用したecoバッグを使用することはない）を同封する。

これによりリピート利用の消費者は毎回ecoバッグを取り寄せる必要がなくなり、手間を削減することができる。また、同社も、ecoバッグの発送や輸送にかかるコスト、さらには輸送に伴い発生するCO2排出量を抑えることができる。

スタンダードコースは、丁寧なクリーニングと安心な保管環境で預かり。プレミアムコースは、全品手仕上げ、汗抜き、型崩れ防止ハンガーなど、ワンランク上の上質なクリーニングとなっている。

［小売価格］

スタンダードコース

8点パック：1万2650円

12点パック：1万6500円

プレミアムコース

8点パック：1万8700円

12点パック：2万7000円

（すべて税込）

［開始日］9月上旬

dinos＝https://dinos-corp.co.jp