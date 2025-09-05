シャインマスカットがたっぷり！【シャトレーゼ】売り切れる前に食べたい「期間限定スイーツ」3選
「シャトレーゼ」から登場した期間限定“シャインマスカットスイーツ”をピックアップして、実食リポートします。みずみずしい旬の味わいを楽しめるラインアップを、ぜひチェックしてみてください！
1.「山梨県産シャインマスカットのフルーツボンブケーキ」 518円
最初に紹介するのは、「山梨県産シャインマスカットのフルーツボンブケーキ」518円（税込）です。ツヤツヤのシャインマスカットが飾られていて、美しいの一言！ なお「ボンブケーキ」とは、ドーム型のケーキのことです。
どこを食べても、ジューシーなシャインマスカットの果実が楽しめます！ シャインマスカットとぶどうの2種類のムースに、ココアスポンジのほんのりビターな味わいがアクセントになっています。
ボリューミーな見た目ですが、ムースとスポンジのケーキが軽やかなので、ペロリと食べられる逸品です。
2. 「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」 529円
続いて紹介するのは、「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」529円（税込）です。
シャインマスカットクリーム、ホイップクリーム、レモンピール入りのレモンジュレ、マスカット風味のナパージュが層になっており、仕上げにシャインマスカットがたっぷりトッピングされたパフェです。
何層にも重なったクリームやジュレと一緒に、ジューシーなシャインマスカットの甘みを一口ごとに楽しめます。
シャインマスカットとレモンの爽やかな風味が効いていて、クリームがたっぷり入っていても後味はさっぱり。ぜひ一度味わってみてほしい、シャインマスカットが主役の上品なパフェです。
3.「山梨県産シャインマスカットのホイップクリーム大福」 183円
最後にご紹介するのは、「山梨県産シャインマスカットのホイップクリーム大福」183円（税込）です。
山梨県産のシャインマスカットが、「ごろっ」と一粒まるごと入っていて、183円とは思えないスイーツです。大福の中には、粒あんと生クリームを合わせたホイップクリームも入っているので、コスパ重視の方にもおすすめです。
食べてみると、もちもちとした雪平（せっぺい）生地に、ふわとろのクリームとジューシーなシャインマスカットが絶妙に合わさり、まさに絶品です。
フレッシュなシャインマスカットは、かんだ瞬間にプチッとはじけて甘みが広がります。そこに、壊れてしまいそうなほど繊細でふわふわした生地とクリームが加わって、絶妙なバランスの大福を味わえます。
いかがでしたか。今回紹介した商品は全て「シャトレーゼ」の期間限定商品。そのため、気になる方はお早めにお近くの店舗でチェックしてくださいね！
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)