「ビジュ過去1すき」山本舞香、バキバキの腹筋を披露「フランス人形のような見事な美麗さ」「尊すぎる」
俳優の山本舞香さんは9月4日、自身のInstagramを更新。鍛え抜かれた腹筋が際立つショットを披露しました。
【写真】山本舞香の圧巻のスタイル
コメントでは「かっこよすぎるしスタイル抜群やし尊すぎる」「ドタイプ！！！！」「海外の人に見えた」「カッコ良すぎ〜」「可愛くてお洒落で素敵です」「美しい美腹筋」「フランス人形のような見事な美麗さですね」「ビジュ過去1すきです」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】山本舞香の圧巻のスタイル
「可愛くてお洒落で素敵です」山本さんは「洋服から下着まで可愛い作品がたくさん」と英語でつづり、4枚の写真と1本の動画を載せています。インナーの上にシャツを羽織り、ジーパンを合わせた姿を披露。ボタンを開けたシャツの隙間から、鍛え上げられた美しい腹筋がのぞいています。新たな髪色と相まってクールな印象を与えるショットの数々です。
「スタイル理想すぎる」8月30日にも画家の大社カリンさんと圧巻のスタイルを披露した山本さん。この投稿には「スタイル理想すぎる」「美首筋からの美鎖骨もとっても綺麗」「素敵な女性なんだって今日改めて思いました」と、その美貌を称賛するコメントがあふれています。気になった人はぜひチェックしてくださいね。
(文:鎌田 弘)