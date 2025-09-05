芸能事務所「タイタン」は5日、所属タレントがオンラインカジノを利用したとして賭博容疑で書類送検されるなどした件について、公式ホームページで最終結果報告を発表した。

今年4月、所属タレントや従業員計108人を対象に弁護士による調査を実施し、オンラインカジノを利用した経験（可能性）が4人あることが判明。この4人について「協議を重ね、弁護士とともに警察へ自主的に出頭（刑法第42条第1項の「自首」にあたります）することを決めました」とし「一部報道にもございましたが、警察による取り調べの結果、2名は書類送検に至りましたが、いずれも不起訴処分となり、残る2名については書類送検にまでも至らず何らの処分も受けておりません」と報告した。

「一部で流布されている『捜査機関によってオンラインカジノの利用の疑義を既にかけられており、やむなく自首に至った』という話は完全に事実と異なっておりますので、その点は誤解のないようにお願いいたします（上記調査を行う以前に、当社が捜査機関から何か捜査を受けたということは一切ありません

」とした。

再発防止については「従業員およびタレント全員に対して法令順守研修を実施しました。さらに当該者4名については、個別での徹底指導を行いました」とし、4人については「この度のことを真摯に反省し、二度と同じような過ちを繰り返さないこと、また、これからは本業に専念することで少しでもご迷惑をおかけした皆様の信頼回復に努めたいと固く誓っております」と記した。