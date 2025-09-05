歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、4日午後11時48分に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。

橋さんは、東京・荒川区の呉服店の9人兄弟の末っ子として生まれた。中学時代はボクシングに熱中して、プロも見据えていた。心配した母サクさんが、歌謡教室に行くことを勧めた。橋幸夫誕生のきっかけだった。

60年7月5日に股旅ものの「潮来笠」でデビューすると、またたく間に人気者となった。脅威のハイペースでレコードを発表した。60年代初めには、新曲を約3週間に1枚出した。

御三家（舟木一夫、西郷輝彦さん）の長男として、一世を風靡（ふうび）した。当時を「忙しすぎて、一緒にお酒を飲むことすらなかった」と振り返った。

橋さんは本当は「舟木一夫」の歌手名でデビューするはずだった。中学2年生で日本コロムビアの専属作曲家だった遠藤実さんに師事した。遠藤さんが準備した芸名は「舟木一夫」だった。左右対称の名前は大成すると考えていた。

だが橋さんは日本ビクターからデビューすることになった。ビクターの専属作曲家だった吉田正さんが本名を参考に「橋幸夫」と命名した。

橋さんはかつて「遠藤先生に報告したら『そうか、残念だな…』って、とてもがっかりされていた。それで探したんでしょうね。3年後、コロムビアから今の舟木一夫君がデビューするんです」と懐かしそうに話した。

「沓掛時次郎」「子連れ狼」などの時代ものから、「江梨子」「霧氷」などの青春歌謡。「恋をするなら」で邦楽で初めてエレキギターを使い、「恋のメキシカン・ロック」などリズム歌謡というジャンルを確立した。「何でも固定されるのが嫌だった」と話した。

80歳の誕生日で引退すると発表した直後に「芸能界自体が激変しているでしょう。我々の時代の、（御三家のような）先輩だ後輩だという雰囲気がなくなってしまったしね」と話した。歌謡界大全盛を支えたプライドが見え隠れした。

自分を歌謡界に導いてくれた母サクさんに、心から感謝していた。そのサクさんが老人性認知症で、幻聴、幻覚、徘徊（はいかい）を繰り返した。橋さんが自宅で介護した。その様子を「お母さんは宇宙人」（角川文庫）につづり、ベストセラーとなった。橋さんは「照れくさいから、母にありがとうと言えなかった」と悔やんだ。

我々は照れずに言いたい。「長い間、ありがとうございました」。【笹森文彦】