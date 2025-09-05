思わず彼がキュンとする♡ 自然に甘えるコツ3つ

恋愛をしていると、「甘える」って意外と難しいなと感じること、ありますよね。でも甘え方ひとつで、彼の心をぐっとつかむこともできるはず。今回は、男性が喜ぶ甘え方を体験談やインタビューをもとにご紹介します。普段から少し意識するだけで、自然に距離を縮められる方法ばかりですよ。

ちょっとしたお願いごとで甘える

男性は、頼られることにうれしさを感じます。

重くないお願いごと、例えば「荷物持ってくれる？」や「これ教えてほしいな」といった小さなことから甘えてみましょう。

自然にお願いすることで、彼は「守ってあげたい」と思いやすくなるはず♡

笑顔や軽いトーンを添えるだけで、印象はぐっと柔らかくなりますよ。

甘えた声や表情を使う

声や表情を使って甘えると、男性はドキッとします。

少し低めの声で甘えてみたり、上目づかいの表情を見せるだけでも効果的です。

ただしやりすぎは不自然になるので、自然なタイミングで取り入れるのがポイント！

会話のなかでちょっとした仕草をプラスするだけでも、距離感はぐっと縮まりますよ。

素直に「好き」「もっと一緒にいたい」と伝える

やはり1番喜ばれるのは、気持ちを素直に伝えることです。

「好き」「もっと一緒にいたい」とストレートに甘えると、男性は安心感とうれしさを感じるもの。

恥ずかしさを感じても、心からの言葉は必ず伝わります。

日常の小さな言葉でも、甘えやすい雰囲気を自然に作ることができるはず♡ いかがでしたか？

今回は、自然に甘えるコツをご紹介しました。 甘え方ひとつで、彼との距離はぐっと近くなるはず♡ ぜひ試してみてくださいね！

ライター Ray WEB編集部