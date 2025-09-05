「あんぱん」河合優実、今田美桜と北村匠海が幸せになる瞬間は「本当に嬉しくて」
女優の河合優実（24歳）が、9月5日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で今田美桜と北村匠海が幸せになる瞬間は「本当に嬉しくて。お姉ちゃん良かったね！！っていう気持ち」になったと語った。
朝ドラ「あんぱん」に出演している河合優実が、番組のインタビューに対応。初めての朝ドラ出演で新しい経験が自分のためになると思ってはいたが、「こんなに（撮影期間が）長くないとわからない気持ちだったり、発見もあって、本当に『あんぱん』が初出演の朝ドラで良かったなと思ってるし、朝田家のみんなに会えてすごく幸せですし、寂しいです」と話す。
河合によると、今田美桜、原菜乃華の三姉妹でラジオ体操をするシーンで、「本当に寂しく」なったり、吉田鋼太郎演じる釜じいが亡くなる時も「本当に死んじゃうんじゃないかなって本当に悲しく」なったり、今田と北村の2人が結ばれるシーンは「幸せになる瞬間は本当に嬉しくて。お姉ちゃん良かったね！！っていう気持ち」になったそうで、「長い時間掛けて作った絆はちゃんと感じましたね」と語った。
