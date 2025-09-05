コーデのガーリー味が倍増！お目立ち間違いなしの「3WAYリボントップス」着回し術
モデルさんのワードロープみたいなコーデが知りたいコ必見！そこで今回は、中川紅葉とともに、写真映え抜群な「3WAY リボントップス」の着回しコーデをご紹介します。1枚でサマになるアイテムだけど、着こなし方はたくさんあるんです♡
着回すアイテムはこちら♡
3WAY リボントップス
デコラティブなリボントップス。肩を落とせばオフショル、そでをはずせばビスチエにもなる3WAY仕様がありがたい。
12,980円／RANDA
そでが取りはずし可能でビスチエにも◎
Cordinate お目立ち度抜群ガーリーコーデ
フリルたっぷりのワンピースと黒リボントップスが主役のコーデ。パっと見ガーリーなコーデでSNS映えをゲット♡
Cordinate あざと可愛いおめかしコーデ
オフショルでずるっと大胆に肌見せ。大胆になりたい気分の日は、いつもはしない着こなしが可愛い♡
Cordinate Kドル気分の甘辛コーデ
K‐POPアイドルの衣装みたいなオールブラックコーデ。ライブ参戦コーデの参考にしてみて！
Cordinate 頑張りすぎないカジュアルコーデ
オフショルトップスにデニムをあわせてオトナすぎない印象に。さらにキャミソールをプラスすれば、気取らない可愛らしさもアピールできる♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉
