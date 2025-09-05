コーデのガーリー味が倍増！お目立ち間違いなしの「3WAYリボントップス」着回し術

モデルさんのワードロープみたいなコーデが知りたいコ必見！そこで今回は、中川紅葉とともに、写真映え抜群な「3WAY リボントップス」の着回しコーデをご紹介します。1枚でサマになるアイテムだけど、着こなし方はたくさんあるんです♡

着回すアイテムはこちら♡ 3WAY リボントップス デコラティブなリボントップス。肩を落とせばオフショル、そでをはずせばビスチエにもなる3WAY仕様がありがたい。 12,980円／RANDA そでが取りはずし可能でビスチエにも◎

Cordinate お目立ち度抜群ガーリーコーデ フリルたっぷりのワンピースと黒リボントップスが主役のコーデ。パっと見ガーリーなコーデでSNS映えをゲット♡ 3WAY リボントップスは着回し。フリルシャツワンピース 14,300円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）黒ショートパンツ 10,450円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）イヤリング 2,310円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 3,299円／WEGO バッグにつけたハイビスカスヘアクリップ 1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ パンプス 10,890円／RANDA

Cordinate あざと可愛いおめかしコーデ オフショルでずるっと大胆に肌見せ。大胆になりたい気分の日は、いつもはしない着こなしが可愛い♡ 3WAY リボントップスは着回し。フリルタイトスカート 15,400円／HONEY MI HONEY ヘアピン 1,890円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ブレスレット 1,980円／GOLDY バッグ 13,270円／ALKI ALKA（HANA KOREA）

Cordinate Kドル気分の甘辛コーデ K‐POPアイドルの衣装みたいなオールブラックコーデ。ライブ参戦コーデの参考にしてみて！ 3WAY リボントップスは着回し。黒ショートパンツ 10,450円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）イヤリング 2,970円／アネモネ（サンポークリエイト）ネックレス 1,980円／GOLDY ソックス 770円／チュチュアンナ シアーブーツ 30,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）リボン／スタイリスト私物

Cordinate 頑張りすぎないカジュアルコーデ オフショルトップスにデニムをあわせてオトナすぎない印象に。さらにキャミソールをプラスすれば、気取らない可愛らしさもアピールできる♡ 3WAY リボントップスは着回し。フレアーデニムパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）グレーキャミソール 5,900円／Olu. バッグ 12,460円／ALKI ALKA（HANA KOREA）サンダル 9,900円／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉