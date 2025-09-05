「あんぱん」河合優実、印象深いのは序盤の核“プロポーズのシーン”

女優の河合優実（24歳）が、9月5日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で印象深いシーンとして、細田佳央太演じる豪から求婚されるシーンを挙げ、「細田さんが向き合ってくれた時間に感謝するような気持ちもありました」と語った。



朝ドラ「あんぱん」に出演している河合優実が、番組のインタビューに対応。これまでの「あんぱん」で印象に残っているシーンについて聞かれ、河合は細田佳央太演じる原豪からプロポーズされるシーンを挙げ、「序盤の方のすごく核になったシーンでしたね。自分が演じる上でもすごく助かったし、ずっと1年間撮影していて、グッと力が入るシーンは何度かあったんですけど、最初の1つだったので結構印象深いですね」と話す。



河合は「できるだけ本当の気持ちというか、作りものじゃない表現をしないといけないなと特に思っていたシーンだったので、私も確認するような感じでしたかね、今カメラが回っていた時間は本当に蘭子でいられたかな、とか。細田さんが向き合ってくれた時間に感謝するような気持ちもありましたし、確認と手応えと、という感じでした。ジワジワとこみ上げてくる感じ」と語った。