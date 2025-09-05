²¦°ÌÀïÂè£¶¶É¤Î³«ºÅÃÏ¡¢ÀÅ²¬¡¦ËÒÇ·¸¶»Ô¤¬³«ºÅ¤ò¼Âà¡¡Îµ´¬¤Ç»ÔÆâ¤ÎÈï³²Â¿¿ô¤Î¤¿¤á
¡¡º£·î£¹¡¢£±£°Æü¤ËÂè£¶£¶´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£¶¶É¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÀÅ²¬¡¦ËÒÇ·¸¶»Ô¤¬£µÆü¡¢Æ±»Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤Î¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤ÏÆ±»ÔÆâ¤ÎÊ¿ÅÄ»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±´ýÀï¤ÏÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©ÀïÃæ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆ£°æ¤Î£³¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±»ÔÆâ¤ÇÎµ´¬¤¬È¯À¸¡£Éé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Û¤«¡¢ÄäÅÅ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿ùËÜ´ðµ×Íº»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¶ÛµÞºÒ³²ÂÐ±þ¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¢Åö»Ô¤Ç£¹·î£¹Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¡¢£±£°Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè£¶£¶´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¡ÙÂè£¶¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¸æ»Ù±ç¤È¸æ¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸³Æ°Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Öº£¸å¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¡¢Èï³²¾õ¶·¤Î¾ÜºÙ¤ÊÇÄ°®¡¢Éüµì¡¦Éü¶½»Ù±ç¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°½êÂ¸¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¯°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤ÊÀ¸³è¤¬¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¡¢»ÔÀ¯¤ÎÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼ÂàÈ¯É½¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ËÜÆü¡¢ÎáÏÂ£·¡Ê£²£°£²£µ¡ËÇ¯£¹·î£µÆü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¡¢¸á¸å£±»þº¢¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤ÇÎµ´¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ê¡¢½Å½ý¼Ô£³Ì¾¤ò¿ô¤¨¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¤Î²°º¬´¤¤¬Çí¤¬¤ìÈô¤Ó¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅÅÃì¤ÎÅÝ²õ¤ä¼ÖÎ¾¤Î²£Å¾¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÈïºÒ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤â°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤äÄÌ¿®¼êÃÊ¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢ÉüµìÂÐ±þ¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛµÞºÒ³²ÂÐ±þ¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¢Åö»Ô¤Ç£¹·î£¹Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¡¢£±£°Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè£¶£¶´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè£¶¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¸æ»Ù±ç¤È¸æ¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸³Æ°Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¡¢Èï³²¾õ¶·¤Î¾ÜºÙ¤ÊÇÄ°®¡¢Éüµì¡¦Éü¶½»Ù±ç¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°½êÂ¸¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¯°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤ÊÀ¸³è¤¬¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¡¢»ÔÀ¯¤ÎÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¸æÌÂÏÇ¡¦¸æÉÔÊØ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÍý²ò¤È¸æ¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÒÇ·¸¶»ÔÄ¹¡¡¿ùËÜ¡¡´ðµ×Íº