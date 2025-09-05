ＮＥＷＳの小山慶一郎が５日、都内で行われた映画「アオショー！」（山口喬司監督）の初日舞台あいさつに出席した。

カリスマ高校生指揮者・貴宝院（きほういん）理津役として特別出演した小山は、意外にも映画初出演。「高校生やらせていただきました！ ４１歳です！」と胸を張った。同じく初めての映画で、ダブル主演したダンス＆ボーカルグループ「ＭＡＺＺＥＬ（マーゼル）」のＲＡＮと女優・山川ひろみを前に「僕はキャストに決まるのが遅かったので、２人はビックリしたと思う。気を使わせたくないので、いっぱい話しかけました。現場での雰囲気づくりも考えながら」と年長者らしく振る舞った。

この日のトークでも２人を引っ張った小山。「癖のある役だと面白いので、舞台版と違って映画版の『キリュウイン』に変えていいですか？ と監督に相談した」と滑らかに話したが、司会者から「貴宝院です」と指摘され、会場は笑いの渦に。「その人（鬼龍院翔）と一緒に出るフェスがあって、今日打ち合わせをしたばっかりで…。あーっ！」と赤面した。

イベントでは都立小金井北高のコーラス部員１８人が登壇し、ＲＡＮや山川と一緒に劇中歌を合唱した。その様子を見守った小山は「ピュアな瞳にパワーをもらった」と笑顔。観客に向けて「青春はいつ来てもいいと思っています。年齢関係なく、いつでも青春だと思って人生を前に進めていきましょう」と呼びかけ、最後はビシッと締めていた。