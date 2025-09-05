お笑いタレントの土田晃之（53）が5日、8月に出版した自著「僕たちが愛した昭和カルチャー回顧録」（1815円、双葉社刊）のオンライントークイベントを開いた。

書籍は昭和47年に生まれた土田が、幼少期を過ごした1980年代から、若手芸人時代の90年代に夢中になったマンガや、おもちゃ、テレビなどについてまとめたもの。

同い年の元放送作家の鈴木おさむ氏（53）を招いたイベントでは、思い出のテレビ番組などについて花を咲かせた。

過去に見た「伝説の生放送」について回想した場面で土田は、TBSの音楽番組「ザ・ベストテン」でTHE ALFEEがファンの家をサプライズで訪問した回を挙げると「3人が会いに行くんだけどいないの。そういうサプライズを特番じゃなく、毎週のようにやっていたんだよね」と懐かしんでいた。

鈴木はフジテレビ「27時間テレビ」で、ビートたけし（78）とタモリ（80）が、明石家さんま（70）の愛車・レンジローバーを勝手に運転する悪ふざけ中に、車庫入れに失敗し車が破壊された放送を挙げると「俺たちは事件を見たかったんだよね」とコメント。土田も「いまみたいに計算しつくされたものじゃなくて、ハプニングが見たかった。あの時もサンマさんの受けの芸が素晴らしかった」と称えていた。