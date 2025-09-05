名探偵コナン×ホテルニューオータニ♡豪華ビュッフェが9月増枠決定

ホテルニューオータニ（東京）で開催中の「名探偵コナン」コラボビュッフェに朗報です。ご予約殺到で話題を呼んだ「SUPER SWEETS BUFFET」が、9月の土日祝限定で増枠決定！スーパーメロンショートケーキをはじめ、旬の“栗とぶどう”を使った秋メニューまで堪能できる豪華ラインアップ。さらに、限定スイーツBOXやクッキー＆チョコのギフトも登場し、お手土産にもぴったりです。

名探偵コナン×ビュッフェが9月増枠

本コラボビュッフェは当初4部制で開催予定でしたが、ご好評につき6部制に拡大。

9月6日（土）～28日（日）の土・日・祝日、計10日間のみ15:30～／16:00～の2部が追加されます。ティータイム利用にもぴったりで、ランチとはひと味違う雰囲気を楽しめるのも魅力です。

料金：

＜平日＞大人 9,000円／子ども 5,500円

＜土・日・祝日＞大人 10,500円／子ども 5,500円

※ 子どもは4～12歳

※税金・サービス料共

秋限定“栗とぶどう”スイーツが登場

9月からは季節のテーマ“栗とぶどう”が登場。モンブランやマロンショートケーキ、グレープゼリーなど秋らしいラインアップへリニューアル。

1度目はもちろん、2度目の来店でも新しい味わいを堪能できます。旬の食材を活かしたスイーツで、特別なひとときを過ごせます♡

限定スイーツBOX＆ギフトも必見

パティスリーSATSUKIの人気スイーツを詰め込んだ限定スイーツBOXは、スーパーメロンショートケーキやモンブラン、ナポレオンパイなど計7種類を堪能可能。

さらに、サクサクのクッキーや濃厚チョコレートを詰め合わせた「限定チョコレート＆クッキー」も登場。オリジナルキャラクターデザインのパッケージは、ファン心をくすぐるお土産にもおすすめです♪

名探偵コナンビュッフェで秋を満喫

秋の訪れを告げる旬の味覚と、名探偵コナンの世界観が融合した特別なビュッフェ。

ホテルニューオータニならではの贅沢なスイーツに加え、ここでしか手に入らない限定スイーツBOXやギフトも魅力です。9月は増枠された枠で、ぜひ予約のチャンスをお見逃しなく。

大切な人と一緒に、笑顔あふれる甘美なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。