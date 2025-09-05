【ムリ！義母に援助1万円】「将来子どもに頼らないため！」シフトチェンジ＜第12話＞#4コマ母道場
もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？ 「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。
第12話 それから……
【編集部コメント】
カオリさんは、今回の件で老後のための資金をもつことの大切さを身に染みて感じたそう。そもそも義両親が老後に備えてしっかり貯蓄したり、年金額を増やしておいたりしていれば、家族で衝突しなくても済んだ話なのです。お金のことで家族の縁が切れるなんて、悲しいですもんね。注文住宅から建売住宅に切り替えたのは、いい判断だったと思います。そしてお金のことはもちろんですが、今回もっとも重要だと学んだことは人間性の大切さ。人間性に問題があれば、片付く話も片付かなくなってしまいます。人間性を磨きつつ、老後についてしっかり計画を立てていきたいですね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
