【速報】「Galaxy S25 FE」発表、薄型軽量ボディや大容量バッテリーに進化した廉価版ハイエンドで6.7インチ有機ELや3眼カメラも健在
Samsungが手がけるハイコスパスマホが今年も姿を現しました。詳細は以下から。
Samsungのライブ配信で、Galaxy S25 FEの情報が公開されました。
Samsung公式のニュースルームによると、スペックは以下の通り。また、海外メディアSamMobileによると、価格は前機種と同じ649ポンドないし749ユーロ（約12万9000円）からになるそうです。
・Galaxy S25 FE
ディスプレイ：6.7インチフルHD+（2340×1080）有機EL
リフレッシュレート：最大120Hz可変
プロセッサ：Exynos 2400
メモリ：8GB
ストレージ：128GB/256GB/512GB
バッテリー：4900mAh、45W充電、25Wワイヤレス充電
背面カメラ：5000万画素メイン（F値1.8）、1200万画素超広角（F値2.2）、800万画素望遠（F値2.4、光学3倍）
前面カメラ：1200万画素
寸法：161.3×76.6×7.4mm
重量：190g
サポート：7年間のOS/セキュリティアップデート
その他：ベイパーチャンバーが10％拡大、強化されたArmor Aluminumフレーム
カラーバリエーションはWhite、Icybule、Jetblack、Navyの4パターン。
前機種Galaxy S24 FEと比べるとディスプレイサイズやカメラは据え置きな一方、本体は0.6mの薄型化と23gもの軽量化を実現。
さらにバッテリーが4700から4900mAhに大容量化しつつも充電が速くなり、ベイパーチャンバーも10％拡大。プロセッサもグレードアップしているなど、使い勝手は大きく向上しています。
前機種は去年12月12日に国内版が発表されていたため、今年中にも登場する可能性は高いと思われるGalaxy S25 FE。海外版よりはるかに安い7万9800円からの販売となっていましたが、日本でも価格据え置きになるのでしょうか。
