俳優の芦田愛菜さん（21）が現地時間4日、イタリアで開催中の第82回ベネチア国際映画祭の公式記者会見に、岡田将生さん（36）や細田守監督たちと登場しました。

アウト・オブ・コンペティション部門に選出されたアニメーション映画『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）で主人公の声を担当している芦田さん。映画は、父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語です。

■公式上映を前に記者会見に参加「楽しい時間を過ごせました」

映画の公式上映を前にプレスカンファレンス（公式記者会見）とフォトコールに臨んだ芦田さん。色とりどりの花が描かれたドレスに、黒いジャケットを羽織るシックなファッションで登場。岡田さんや細田監督と一緒に会場に到着すると、現地のファンから声援が。すると、芦田さんたちはファンの元に足を運び、サインや写真撮影をするなど、ファンサービスにつとめました。

そして、会見では100人を超える報道陣を前に作品について語った芦田さん。本作での役作りについて聞かれると「スカーレットは中世の王女という役なので、王女として生きる使命感だったり、心構えをどう表現するか悩みました。中世の動乱の時代を生きたジャンヌダルクやエリザベス1世などの作品や映像を見て、イメージを膨らませていきました」と答えました。

また、“この作品でどんなことを伝えたいか”という質問に対しては「スカーレットは、混沌とした世界を一生懸命生き抜こうとし、そして、自分の想いを遂げようとする女の子なので、その一生懸命さが現代を生きる（この作品を観た）皆さんの生きる活力になっていただければいいなと思います」と語りました。

会見を終えた芦田さんは「少し緊張しましたが、監督の素敵なお話を横で聞かせていただき、“そうだったんだ！”という気付きがあり、楽しい時間を過ごせました」と語りました。