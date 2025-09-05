モデル・亜希が５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「亜希の母ちゃん食堂」に新規動画を投稿。新居のこだりのつまったキッチンを紹介しながら、楽しいトークを展開した。亜希は２０１４年に離婚した元プロ野球選手・清原和博氏との間に２人の子どもがいる。

今夏、９年間暮らした家から引っ越した亜希。次男・勝児さん（２０）が慶応大野球部のため、現在、長男で慶応大野球部で活躍した正吾さん（２３）との２人暮らし。

新居の決め手は「ちゃんとキッチンが独立していること」だったといい、「このキッチンで生活できちゃうかも。キッチン、冷蔵庫、洗濯機もある。ここにお布団とかマットひいて、寝れるかも、っていうぐらいに、好き、が詰まってるキッチンになってます」と笑顔で話した。

引っ越しにあたり、断捨離をしたというが、「１０年以上封印してた、開けてないワイングラス」があったそうで、それは一緒に新居へ。グラスの底にはローマ字で名前が入っており、取り出した亜希は「これは若干（じゃっかん）…『和博』っていう人の…」と苦笑いすると、スタッフも爆笑。「ＫＡＺＵＨＩＲＯ」と入っており、「正吾さん、勝のもある。家族分あるんだけど」と切り出し、「うちでは、『和博さんの飲みたい人〜』って言って、『はーい！』がいう人がすごく多いです」と明かし、笑った。

亜希は離婚後も清原氏の８月の誕生日を息子達と一緒に祝うなど、家族の絆が続いている。