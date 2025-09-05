µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬ÍèÆü½é¤ÎÃæ·ø¥¹¥¿¥á¥ó¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬Æ°¤¤¤¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í0¡½1ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï5Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ËÆþ¤ê¡¢ÍèÆü104»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÀèÈ¯¥»¥ó¥¿¡¼¡£ÌµÆñ¤Ë¼éÈ÷¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÃæ·ø¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬Æ°¤¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£Î¾Íã¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾Ê¤¤¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ°¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºòÆü³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÁ°Æü4Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ç5²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢6²ó¤«¤éÍèÆü½é¤ÎÃæ·ø¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤ÆÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢8²ó¤«¤é¤Ï±¦Íã¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£